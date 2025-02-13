Европарламент признал нелегитимными власти Грузии

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Большинство депутатов ЕП проголосовали за проведение новых выборов в Грузии
Большинство депутатов ЕП проголосовали за проведение новых выборов в Грузии Фото:

Европейский парламент (ЕП) признал правительство партии «Грузинская мечта» и парламент нелегитимными. Большинство депутатов проголосовали за проведение новых выборов в стране. 

«За резолюцию, которая носит рекомендательный характер, проголосовали 400 европарламентариев из 544, против выступили 63. 81 парламентарий не голосовал», — пишет «Коммерсант». В документе указывается, что с момента парламентских выборов в Грузии 26 октября 2024 года, наблюдается ускорение отхода от демократических принципов. Также критику вызвало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по вступлению в Евросоюз, что, по мнению ЕП, подорвало «евроатлантические устремления страны».

Единственно легитимным представителем страны Европарламент признал экс-президента Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли в декабре прошлого года. В новой резолюции международное ведомство призвало власти Грузии немедленно прекратить репрессии против мирных демонстрантов и политической оппозиции, а также провести новые выборы под международным контролем ЕС. Кроме того, ЕП настаивает на освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и введении санкций против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

В правящей партии объяснили действия Европарламента влиянием «глубинного государства». Премьер-министра страны назвал резолюцию «открытым нападением на грузинское государство».

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Европейский парламент (ЕП) признал правительство партии «Грузинская мечта» и парламент нелегитимными. Большинство депутатов проголосовали за проведение новых выборов в стране.  «За резолюцию, которая носит рекомендательный характер, проголосовали 400 европарламентариев из 544, против выступили 63. 81 парламентарий не голосовал», — пишет «Коммерсант». В документе указывается, что с момента парламентских выборов в Грузии 26 октября 2024 года, наблюдается ускорение отхода от демократических принципов. Также критику вызвало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по вступлению в Евросоюз, что, по мнению ЕП, подорвало «евроатлантические устремления страны». Единственно легитимным представителем страны Европарламент признал экс-президента Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли в декабре прошлого года. В новой резолюции международное ведомство призвало власти Грузии немедленно прекратить репрессии против мирных демонстрантов и политической оппозиции, а также провести новые выборы под международным контролем ЕС. Кроме того, ЕП настаивает на освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и введении санкций против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. В правящей партии объяснили действия Европарламента влиянием «глубинного государства». Премьер-министра страны назвал резолюцию «открытым нападением на грузинское государство».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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