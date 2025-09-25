В промзоне британского города прогремел мощный взрыв. Видео

Sky News: в Великобритании вспыхнул взрыв на складе Суиндона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В британском городе вспыхнул крупный пожар на складе (архивное фото)
В британском городе вспыхнул крупный пожар на складе (архивное фото) Фото:

В Великобритании произошел мощный взрыв на складе в индустриальной зоне Граундвелл города Суиндон. Затем на месте происшествия вспыхнул пожар. Об этом сообщает Sky News.

«Экстренные службы разбираются с серьезным инцидентом в Уилтшире после мощного взрыва на складе в промышленной зоне», — отмечают британские журналисты. На место происшествия прибыли экстренные службы: полиция, пожарные и скорая помощь. Оперативные группы продолжают работать на территории промышленной зоны, идет эвакуация людей в близлежащих объектах.

Пожарно-спасательная служба графств Дорсет и Уилтшир уточнила, что на месте работают не менее 10 пожарных машин, включая автолестницу и водовозы. Сотрудники службы борются с огнем и пытаются локализовать возгорание, чтобы не допустить его распространения на другие здания. О пострадавших пока информации нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Великобритании произошел мощный взрыв на складе в индустриальной зоне Граундвелл города Суиндон. Затем на месте происшествия вспыхнул пожар. Об этом сообщает Sky News. «Экстренные службы разбираются с серьезным инцидентом в Уилтшире после мощного взрыва на складе в промышленной зоне», — отмечают британские журналисты. На место происшествия прибыли экстренные службы: полиция, пожарные и скорая помощь. Оперативные группы продолжают работать на территории промышленной зоны, идет эвакуация людей в близлежащих объектах. Пожарно-спасательная служба графств Дорсет и Уилтшир уточнила, что на месте работают не менее 10 пожарных машин, включая автолестницу и водовозы. Сотрудники службы борются с огнем и пытаются локализовать возгорание, чтобы не допустить его распространения на другие здания. О пострадавших пока информации нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...