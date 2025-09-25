Народ Молдавии не собирается воевать и не рассматривает Россию как угрозу, вопреки проевропейскому курсу президента Майи Санду и ожиданиям ЕС. Такое заявление сделала депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.
«Опросы показывают, что в Молдове никто не собирается воевать и, что очень важно и неприятно для Майи Санду и для европейцев, никто не видит в России врага. Россия — это друг, Россия — это партнер, Россия — это братский народ», — подчеркнула Таубер для РИА Новости.
Отношения между Москвой и Кишиневом обострились после прихода к власти Санду, которая проводит политику сближения с ЕС и НАТО. Россия неоднократно призывала молдавские власти учитывать интересы граждан и не разрывать гуманитарные и межрегиональные связи.
Парламентарий подчеркнула, что Россия оказывает существенную поддержку Молдове, в том числе лицам, подвергающимся давлению со стороны молдавских властей за выражение альтернативной точки зрения. Депутат отметила, что выражает благодарность Российской Федерации за оказанную существенную поддержку и подчеркивает, что ежедневно ощущает возможность рассчитывать на их помощь. По ее словам, Россия регулярно делает заявления и предпринимает меры в защиту оппозиционных сил и лиц, подвергающихся репрессиям в Молдове.
В то же время западные государства и действующее руководство Молдовы во главе с президентом Майей Санду продолжают реализовывать курс на милитаризацию страны и поощрение антироссийских настроений. Согласно принятой в конце 2024 года парламентом национальной оборонной стратегии, рассчитанной до 2034 года, российское военное присутствие в Приднестровье признается угрозой, а среди приоритетов указано развитие тесного сотрудничества с НАТО и увеличение военных расходов до 1% ВВП к 2030 году. Заседание по утверждению этого документа было проигнорировано депутатами оппозиционного блока «Победа», а представители блока коммунистов и социалистов заявили о противоречии стратегии нейтральному статусу Молдовы.
Согласно Конституции, республика Молдова обладает нейтральным статусом. Тем не менее с 1994 года страна взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального партнерского плана, а после прихода к власти Майи Санду на территории Молдовы регулярно проходят военные учения с участием военнослужащих из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Ранее Марина Таубер, в интервью российским СМИ отметила, что процесс сближения республики с Европейским союзом привел к ухудшению условий жизни населения, росту коррупции и усилению репрессивных мер со стороны государственных структур. В беседе с RT Таубер заявила, что Европейский союз навязывает Молдове сценарий, схожий с украинским. Оппозиционный блок «Победа», который на предстоящих выборах 28 сентября возглавит башкан Гагаузии Евгения Гуцул, выступает против эскалации отношений с Россией. По словам Таубер, жители Молдовы не желают повторения событий, произошедших на Украине.
