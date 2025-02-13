Митрополит Кульберг призвал запретить аборты в частных клиниках

13 февраля 2025 в 20:42 Размер текста - 17 +

Кульберг обвинил частные клиники в заинтересованности в увеличении числа абортов Фото: Илья Московец © URA.RU Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) выступил с призывом запретить проведение абортов в частных клиниках. Он подчеркнул материальную заинтересованность таких учреждений. «Аборт — это просто: „мы убьем твоего ребенка, а ты заплатишь нам за это деньги“. Есть прямая материальная заинтересованность в том, чтобы сделать аборт, в том, чтобы убедить человека его сделать. В этом отношении государственная система здравоохранения не является столь заинтересованной в том, чтобы заработать эти деньги и убить этого ребенка. И более управляема со стороны министерства и наших политических органов», — сказал священник в эфире ОТВ. По словам митрополита, государственные клиники способны проводить необходимые операции без коммерческой заинтересованности в увеличении количества абортов. «Речь идет о том, чтобы этот рынок по убийству детей, я буду называть вещи своими именами, чтобы его для коммерческой организации закрыть», — подчеркнул Кульберг. Ранее старший священник Храма на Крови Максим Миняйло назвал мигрантов «инструментами вразумления и воспитания» в вопросе о рождаемости. Он также уверен, что россияне должны взять пример с арабских стран и Средней Азии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) выступил с призывом запретить проведение абортов в частных клиниках. Он подчеркнул материальную заинтересованность таких учреждений. «Аборт — это просто: „мы убьем твоего ребенка, а ты заплатишь нам за это деньги“. Есть прямая материальная заинтересованность в том, чтобы сделать аборт, в том, чтобы убедить человека его сделать. В этом отношении государственная система здравоохранения не является столь заинтересованной в том, чтобы заработать эти деньги и убить этого ребенка. И более управляема со стороны министерства и наших политических органов», — сказал священник в эфире ОТВ. По словам митрополита, государственные клиники способны проводить необходимые операции без коммерческой заинтересованности в увеличении количества абортов. «Речь идет о том, чтобы этот рынок по убийству детей, я буду называть вещи своими именами, чтобы его для коммерческой организации закрыть», — подчеркнул Кульберг. Ранее старший священник Храма на Крови Максим Миняйло назвал мигрантов «инструментами вразумления и воспитания» в вопросе о рождаемости. Он также уверен, что россияне должны взять пример с арабских стран и Средней Азии.