Старший священник Храма-на-Крови назвал мигрантов «инструментами вразумления»

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Церковный суд над схиигуменом Сергием в Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви. Екатеринбург, миняйло максим
Миняйло предлагает взять пример с арабских стран и Средней Азии Фото:

Старший священник Храма на Крови (Екатеринбург) Максим Миняйло назвал мигрантов «инструментами вразумления и воспитания» в вопросе о рождаемости. Он также уверен, что россияне должны взять пример с арабских стран и Средней Азии.

«В Ветхом Завете было так: „такой грех вопиет об отмщении“. А отмщение-то кому? Это же не какой-то просто матери, но и всему народу. Сегодня приходят на нашу землю и занимают ее те люди, кто показывает заинтересованность в семье и детях. В этом плане они сильнее нас. Они инструмент вразумления нас, инструмент воспитания нас. Сколько разных стран, где есть бум, связанный с деторождением. Тот же Израиль, те же арабские страны. Не только Средняя Азия. Это огромный полюс мира, который хочет жить и хочет иметь детей», — сказал священник в эфире ОТВ.

По его мнению, чтобы повысить рождаемость, необходимо просто не заниматься рождаемостью. «А надо что сделать? Просто вернуть нормальную жизнь человеку. Вот сделать только это, как у животных, и человек создаст здоровую большую многодетную семью», — отметил Миняйло, уверяя, что человеку не хватает «нормальных» условий.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг назвал борьбу женщин за право на аборт навязанной. По его мнению подлинное право женщины — быть матерью, жить в крепкой семье, быть защищенной мужчиной, иметь право прокормить ребенка и знать, что ему найдется место в детском саду и школе. Однако Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова высказалась против запрета абортов, пояснив, что «это личное дело каждого».

За последний год естественная убыль населения в Свердловской области ускорилась на 20%. Показатель смертности превышает уровень рождаемости в 1,6 раза. Согласно данным Росстата, население региона сократится на 368,6 тысячи человек до 2045 года.

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Старший священник Храма на Крови (Екатеринбург) Максим Миняйло назвал мигрантов «инструментами вразумления и воспитания» в вопросе о рождаемости. Он также уверен, что россияне должны взять пример с арабских стран и Средней Азии. «В Ветхом Завете было так: „такой грех вопиет об отмщении“. А отмщение-то кому? Это же не какой-то просто матери, но и всему народу. Сегодня приходят на нашу землю и занимают ее те люди, кто показывает заинтересованность в семье и детях. В этом плане они сильнее нас. Они инструмент вразумления нас, инструмент воспитания нас. Сколько разных стран, где есть бум, связанный с деторождением. Тот же Израиль, те же арабские страны. Не только Средняя Азия. Это огромный полюс мира, который хочет жить и хочет иметь детей», — сказал священник в эфире ОТВ. По его мнению, чтобы повысить рождаемость, необходимо просто не заниматься рождаемостью. «А надо что сделать? Просто вернуть нормальную жизнь человеку. Вот сделать только это, как у животных, и человек создаст здоровую большую многодетную семью», — отметил Миняйло, уверяя, что человеку не хватает «нормальных» условий. Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг назвал борьбу женщин за право на аборт навязанной. По его мнению подлинное право женщины — быть матерью, жить в крепкой семье, быть защищенной мужчиной, иметь право прокормить ребенка и знать, что ему найдется место в детском саду и школе. Однако Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова высказалась против запрета абортов, пояснив, что «это личное дело каждого». За последний год естественная убыль населения в Свердловской области ускорилась на 20%. Показатель смертности превышает уровень рождаемости в 1,6 раза. Согласно данным Росстата, население региона сократится на 368,6 тысячи человек до 2045 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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