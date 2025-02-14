В Екатеринбурге виновник ДТП скрылся, а затем устроил погром в магазине. Видео

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На место ЧП приехали силовики (архивное фото)
На место ЧП приехали силовики (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 14 февраля на улице Рощинской мужчина врезался в легковушку и скрылся с места ДТП. Позже оказалось, что виновник аварии убежал в магазин, где устроил погром, рассказал очевидец.

«На улице Рощинская, 26 водитель въехал в легковушку, а затем устроил погром в магазине „Монетка“. На место приехали ГАИ и Росгвардия», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника.

В пресс-службе Росгвардии URA.RU пояснили, что на месте ЧП задержали двух человек. «Оба задержанных были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства», — отметили там. Инспекторы ДПС опросили участников аварии и убедились в отсутствии пострадавших.

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В Екатеринбурге днем 14 февраля на улице Рощинской мужчина врезался в легковушку и скрылся с места ДТП. Позже оказалось, что виновник аварии убежал в магазин, где устроил погром, рассказал очевидец. «На улице Рощинская, 26 водитель въехал в легковушку, а затем устроил погром в магазине „Монетка“. На место приехали ГАИ и Росгвардия», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. В пресс-службе Росгвардии URA.RU пояснили, что на месте ЧП задержали двух человек. «Оба задержанных были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства», — отметили там. Инспекторы ДПС опросили участников аварии и убедились в отсутствии пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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