В Екатеринбурге днем 14 февраля на улице Рощинской мужчина врезался в легковушку и скрылся с места ДТП. Позже оказалось, что виновник аварии убежал в магазин, где устроил погром, рассказал очевидец.
«На улице Рощинская, 26 водитель въехал в легковушку, а затем устроил погром в магазине „Монетка“. На место приехали ГАИ и Росгвардия», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника.
В пресс-службе Росгвардии URA.RU пояснили, что на месте ЧП задержали двух человек. «Оба задержанных были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства», — отметили там. Инспекторы ДПС опросили участников аварии и убедились в отсутствии пострадавших.
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