В поселке Мортка (ХМАО) юбилейная встреча с одноклассниками закончилась гибелью одного из них. Об этом URA.RU рассказала очевидица произошедшего.
«После окончания торжественной части, мы пошли танцевать, а кто-то вышел на улицу. Слышу, мне кричат: „Лариса (имя изменено — прим. URA.RU), быстро сюда!“. Я подбегаю, а наш одноклассник лежит, не двигаясь, посреди зала с гематомой на лице, над ним какой-то мужчина стоит — куртку пытается натянуть. Мы сразу же вызвали скорую», — рассказала женщина.
Жена Василия (имя изменено — прим. URA.RU) заявила журналисту, что скорая помощь привезла мужчину домой, а не в больницу. «Привезли его мне домой и сказали, что он пьяный, пусть проспится. Еще сказали, что возможно у него на голове небольшая гематома, и нужно наблюдать за состоянием, но уже утром у него пошла кровь изо рта», — поделилась собеседница. По словам женщины, только после этого ее мужа положили в больницу, однако на шестой день лечения мужчина скончался, так и не приходя в сознание.
В УМВД Югры сообщили другую версию, что после происшествия от медиков поступила информация ночью о том, что гражданину оказана медицинская помощь и он госпитализирован. «Также установлен подозреваемый, который дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В связи со смертью мужчины, дело передано в следственный комитет», — добавили в ведомстве.
В окружной депздрав и Следственный комитет Югры направлены официальные запросы. Ответы на них ожидаются.
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