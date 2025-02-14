Жителям ХМАО придется больше платить за услуги почты

В Югре введены новые тарифы на отправку писем и бандеролей. Стоимости услуг стала выше на несколько рублей.
«Тарифы на доставку почтовых карточек, писем и бандеролей устанавливает Федеральная антимонопольная служба РФ. Утвержденные ведомством тарифы на почтовые услуги находятся в открытом доступе на официальном сайте компании и действуют во всех регионах России», — так прокомментировали URA.RU ввод новых тарифов в пресс-службе «Почты России».
Изменения коснулись почти всей внутренней корреспонденции. Цены выросли на 2-6 рублей. Больше всего подорожала отправка бандеролей, тарификация которых осуществляется за каждые 500 граммов веса.
Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Нижневартовска поднял цены на услуги для авиакомпаний. Этот шаг может грозить повышением стоимости на авиабилеты для югорчан.
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