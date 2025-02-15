В Республике Алтай утром 15 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Оно было зафиксировано в 1,3 километра к юго-востоку от населенного пункта Бельтир в Кош-Агачском районе. В этом селе проживает около восьми тысяч человек. В результате землетрясения незначительные повреждения получила одна из школ региона. Подробнее о том, что случилось на Алтае — в материале URA.RU.
Какие районы пострадали
Зона, охваченная последствиями землетрясения, распространилась на радиус в 50 километров и затронула шесть населенных пунктов, включая Бельтир, Кош-Агач, Чаган Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Тобелер и Теленгит–Сортогой. Оценочная интенсивность колебаний составила 4-5 баллов. Землетрясение ощущалось по всей территории Республики Алтай.
Какие объекты получили повреждения
В результате происшествия зафиксированы незначительные повреждения штукатурки в здании Средней общеобразовательной школы населенного пункта Купчегень Онгудайского района. Также зарегистрировано временное отключение электроснабжения в части села Кош-Агач.
В четырех населенных пунктах Кош-Агачского района может возникнуть проблема с водоснабжением. Предусмотрено обследование скважин в этих локациях. В случае обнаружения дефектов в системе водоснабжения, будет устроена доставка питьевой воды для жителей данных территорий.
Какие меры принимаются сейчас
После землетрясения на территории Республики Алтай был объявлен режим повышенной готовности, сообщил губернатор Андрей Турчак. В районах Кош-Агачский и Улаганский отменены все учебные занятия и массовые мероприятия в целях минимизации потенциальных рисков.
В рамках региональных мер безопасности проводится тщательная проверка социально значимых объектов во всех районах, включая город Горно-Алтайск. В настоящее время все объекты с постоянным пребыванием людей продолжают работать в стандартном режиме. Для организации и координации восстановительных работ в Кош-Агачский район направлен заместитель министра здравоохранения Республики Дмитрий Хубезов.
Реакция местных жителей
В социальных сетях жители Республики Алтай поделились своими впечатлениями от землетрясения. Некоторые отмечали, что качающийся на протяжении 1-2 минут диван. «Было неожиданно, тряхнуло неплохо, кровать ходуном», — делятся местные жители.
Другие отмечали, что в их квартирах трещали окна и звенели люстры. Землетрясение ощущалось как на третьем, так и на 10 этаже. Произошедшее неплохо напугало обычных людей. «Я в ужасе проснулась... Даже поплакать уже успела», — отметила одна из пользовательниц Сети.
Рекомендации при землетрясении
Если во время землетрясения вы находитесь в здании, немедленно прекратите все активности, поищите безопасное место, укройтесь вдали от окон, стеклянных дверей и любых предметов, которые могут стать источником опасности при разрушении. Находясь на улице, держитесь подальше от строений, уличного освещения, деревьев и линий электропередач.
Сохраняйте спокойствие и не покидайте безопасное место до окончания основных толчков. После первичных толчков будьте готовы к афтершокам и проявляйте осторожность при перемещении.
Если вы находитесь в автомобиле, остановитесь на безопасном расстоянии от мостов и эстакад. Оставайтесь в машине до окончания толчков.
Также тщательно осматривайте окружающую среду на наличие повреждений и потенциальных опасностей. При возможности окажите помощь пострадавшим. Ни в коем случае не используйте лифты, избегайте использования открытого огня, не включайте свет, газ и воду, не выходите на балконы.
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