Челябинский «Трактор» дома уступил магнитогорскому «Металлургу»

Хоккейный клуб «Трактор» впервые в сезоне уступил магнитогорскому «Металлургу» на домашней площадке. Как сообщает корреспондент URA.RU, игра закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
«Два гола были забиты в первом периоде, который завершился со счетом 2:0 в пользу „Металлурга“. Затем „Трактор“ отыгрался усилиями Михаила Рольгизера. В оставшуюся часть игры челябинцы усилили давление, но забить не получилось. В конце челябинцы сняли вратаря, но пропустили шайбу в пустые ворота после броска Вовченко», — сообщает корреспондент агентства.
В текущем сезоне команды встречались четыре раза. Дважды каждая из них выигрывала в Магнитогорске, дважды — в Челябинске.
Результаты не повлияли на положение команд в таблице. «Трактор» остается на первом месте в Восточной конференции КХЛ, «Металлург» — на пятом.
«Трактору» предстоит двухматчевая выездная серия на Дальний Восток. Команда 15 февраля сыграет с владивостокским «Адмиралом» и 17 февраля — с хабаровским «Амуром».
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