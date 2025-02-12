Челябинский «Трактор» дома уступил магнитогорскому «Металлургу»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Трактор» уступил «Металлургу»
«Трактор» уступил «Металлургу» Фото:

Хоккейный клуб «Трактор» впервые в сезоне уступил магнитогорскому «Металлургу» на домашней площадке. Как сообщает корреспондент URA.RU, игра закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

«Два гола были забиты в первом периоде, который завершился со счетом 2:0 в пользу „Металлурга“. Затем „Трактор“ отыгрался усилиями Михаила Рольгизера. В оставшуюся часть игры челябинцы усилили давление, но забить не получилось. В конце челябинцы сняли вратаря, но пропустили шайбу в пустые ворота после броска Вовченко», — сообщает корреспондент агентства.

В текущем сезоне команды встречались четыре раза. Дважды каждая из них выигрывала в Магнитогорске, дважды — в Челябинске.

Результаты не повлияли на положение команд в таблице. «Трактор» остается на первом месте в Восточной конференции КХЛ, «Металлург» — на пятом.

«Трактору» предстоит двухматчевая выездная серия на Дальний Восток. Команда 15 февраля сыграет с владивостокским «Адмиралом» и 17 февраля — с хабаровским «Амуром».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккейный клуб «Трактор» впервые в сезоне уступил магнитогорскому «Металлургу» на домашней площадке. Как сообщает корреспондент URA.RU, игра закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. «Два гола были забиты в первом периоде, который завершился со счетом 2:0 в пользу „Металлурга“. Затем „Трактор“ отыгрался усилиями Михаила Рольгизера. В оставшуюся часть игры челябинцы усилили давление, но забить не получилось. В конце челябинцы сняли вратаря, но пропустили шайбу в пустые ворота после броска Вовченко», — сообщает корреспондент агентства. В текущем сезоне команды встречались четыре раза. Дважды каждая из них выигрывала в Магнитогорске, дважды — в Челябинске. Результаты не повлияли на положение команд в таблице. «Трактор» остается на первом месте в Восточной конференции КХЛ, «Металлург» — на пятом. «Трактору» предстоит двухматчевая выездная серия на Дальний Восток. Команда 15 февраля сыграет с владивостокским «Адмиралом» и 17 февраля — с хабаровским «Амуром».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...