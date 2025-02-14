14 февраля 2025

Статусный свердловский полицейский обвиняется во взятках

В Полевском за взятку будут судить бывшего сотрудника ГАИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-силовикбрал деньги за решение вопросов с правами
Экс-силовикбрал деньги за решение вопросов с правами Фото:

В Полевском экс-начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД обвиняется в неоднократном получении взяток от сдающих экзамен учащихся автошкол. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МВД РФ по Свердловской области.

«Выявили и изобличили обвиняемого оперативники регионального управления ФСБ и сыщики УСБ полицейского главка. Указанное бывшее должностное лицо в прошлом году уже уволено из органов МВД по отрицательным мотивам в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, — отметил начальник пресс-службы главка Валерий Горелых.

По данным полиции, бывшего гаишника задержали феврале 2024 года. Уголовное дело уже направлено в суд.

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В Полевском экс-начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД обвиняется в неоднократном получении взяток от сдающих экзамен учащихся автошкол. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МВД РФ по Свердловской области. «Выявили и изобличили обвиняемого оперативники регионального управления ФСБ и сыщики УСБ полицейского главка. Указанное бывшее должностное лицо в прошлом году уже уволено из органов МВД по отрицательным мотивам в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, — отметил начальник пресс-службы главка Валерий Горелых. По данным полиции, бывшего гаишника задержали феврале 2024 года. Уголовное дело уже направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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