Статусный свердловский полицейский обвиняется во взятках

В Полевском экс-начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД обвиняется в неоднократном получении взяток от сдающих экзамен учащихся автошкол. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МВД РФ по Свердловской области.
«Выявили и изобличили обвиняемого оперативники регионального управления ФСБ и сыщики УСБ полицейского главка. Указанное бывшее должностное лицо в прошлом году уже уволено из органов МВД по отрицательным мотивам в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, — отметил начальник пресс-службы главка Валерий Горелых.
По данным полиции, бывшего гаишника задержали феврале 2024 года. Уголовное дело уже направлено в суд.
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