В поселке Совхозный (Екатеринбург) на улице Предельная, 42 пьяный водитель без прав на Kia врезался в Volkswagen, вылетев на встречную полосу. Бесправный шофер не пострадал, а второй водитель и пассажир корейского автомобиля госпитализированы, сообщили в ГИА Екатеринбурга.
«Водитель автомобиля Kia, имея признаки алкогольного опьянения и будучи ранее лишенным водительских прав, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии водитель автомобиля Volkswagen и пассажир Kia доставлены в медицинское учреждение для осмотра», — прокомментировали в ведомстве.
Также читатель URA.RU поделился, что пострадавший пассажир получил резаную рану головы. Водитель Kia в 2024 году уже привлекался к ответственности дважды — за пьяное вождение и отказ от прохождения алкотестера. Сейчас на него хотят возбудить уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
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