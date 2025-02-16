16 февраля 2025
15 февраля 2025

В Екатеринбурге пьяный водитель вылетел на встречку, пострадали двое. Фото

В Екатеринбурге водитель без прав вылетел на встречку и устроил ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло вечером 16 февраля
ДТП произошло вечером 16 февраля Фото:

В поселке Совхозный (Екатеринбург) на улице Предельная, 42 пьяный водитель без прав на Kia врезался в Volkswagen, вылетев на встречную полосу. Бесправный шофер не пострадал, а второй водитель и пассажир корейского автомобиля госпитализированы, сообщили в ГИА Екатеринбурга.

«Водитель автомобиля Kia, имея признаки алкогольного опьянения и будучи ранее лишенным водительских прав, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии водитель автомобиля Volkswagen и пассажир Kia доставлены в медицинское учреждение для осмотра», — прокомментировали в ведомстве.

Также читатель URA.RU поделился, что пострадавший пассажир получил резаную рану головы. Водитель Kia в 2024 году уже привлекался к ответственности дважды — за пьяное вождение и отказ от прохождения алкотестера. Сейчас на него хотят возбудить уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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В поселке Совхозный (Екатеринбург) на улице Предельная, 42 пьяный водитель без прав на Kia врезался в Volkswagen, вылетев на встречную полосу. Бесправный шофер не пострадал, а второй водитель и пассажир корейского автомобиля госпитализированы, сообщили в ГИА Екатеринбурга. «Водитель автомобиля Kia, имея признаки алкогольного опьянения и будучи ранее лишенным водительских прав, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии водитель автомобиля Volkswagen и пассажир Kia доставлены в медицинское учреждение для осмотра», — прокомментировали в ведомстве. Также читатель URA.RU поделился, что пострадавший пассажир получил резаную рану головы. Водитель Kia в 2024 году уже привлекался к ответственности дважды — за пьяное вождение и отказ от прохождения алкотестера. Сейчас на него хотят возбудить уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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