16 февраля 2025

«Известия»: 90% россиян при покупке авто переплачивают за допуслуги

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый автомобиль практически невозможно приобрести без дополнительных услуг
Новый автомобиль практически невозможно приобрести без дополнительных услуг Фото:

Большинство россиян переплачивают, оформляя дополнительные услуги при покупке автомобиля в салоне. При этом сумма доплат за различные сервисы может достигать половины стоимости авто, пишут СМИ.

«При покупке авто в салоне переплата за различные дополнительные услуги может составить до половины стоимости авто. Около 90% покупателей покупают автомобили в автосалонах сети с допуслугами, такими как страхование и другими», — пишут «Известия» со ссылкой на слова экспертов и участников рынка.

Многие из дополнительных услуг не являются обязательными, однако продавцы предлагают их или включают в пакет продажи, не всегда информируя покупателей о возможности отказа. Такая практика приводит к увеличению итоговой стоимости автомобиля. 

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Большинство россиян переплачивают, оформляя дополнительные услуги при покупке автомобиля в салоне. При этом сумма доплат за различные сервисы может достигать половины стоимости авто, пишут СМИ. «При покупке авто в салоне переплата за различные дополнительные услуги может составить до половины стоимости авто. Около 90% покупателей покупают автомобили в автосалонах сети с допуслугами, такими как страхование и другими», — пишут «Известия» со ссылкой на слова экспертов и участников рынка. Многие из дополнительных услуг не являются обязательными, однако продавцы предлагают их или включают в пакет продажи, не всегда информируя покупателей о возможности отказа. Такая практика приводит к увеличению итоговой стоимости автомобиля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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