«Известия»: 90% россиян при покупке авто переплачивают за допуслуги

Большинство россиян переплачивают, оформляя дополнительные услуги при покупке автомобиля в салоне. При этом сумма доплат за различные сервисы может достигать половины стоимости авто, пишут СМИ.
«При покупке авто в салоне переплата за различные дополнительные услуги может составить до половины стоимости авто. Около 90% покупателей покупают автомобили в автосалонах сети с допуслугами, такими как страхование и другими», — пишут «Известия» со ссылкой на слова экспертов и участников рынка.
Многие из дополнительных услуг не являются обязательными, однако продавцы предлагают их или включают в пакет продажи, не всегда информируя покупателей о возможности отказа. Такая практика приводит к увеличению итоговой стоимости автомобиля.
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