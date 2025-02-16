16 февраля 2025

В Свердловской области резко увеличилось производство молока

В Свердловской области производство молока за год выросло на 0,46%
© Служба новостей «URA.RU»
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Производство молока выросло на 10,5%
Производство молока выросло на 10,5% Фото:

В Свердловской области производство молока увеличилось на 10,5% в январе-декабре по сравнению с январем-ноябрем. Актуальные сведения опубликовал Свердловскстат. 

В январе-декабре 2024 года производство молока составило 879,6 тысяч тонн. Тогда как в январе-ноябре производство достигало лишь 795,6 тысяч тонн. По данным Свердловскстата, в 2024 году молока произвели больше на 4,1 тонны (+0,46%) в сравнении с 2023 годом. 

При этом поголовье крупного рогатого скота сократилось. На конец ноября 2024-го в Свердловской области было зафиксировано 258 тысяч голов, а к концу декабря количество составило уже 249,2 тысяч голов (-3,5%). За год поголовье сократилось на 3,5% (с 258,4 тысяч голов до 249,2 тысяч голов). 

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В Свердловской области производство молока увеличилось на 10,5% в январе-декабре по сравнению с январем-ноябрем. Актуальные сведения опубликовал Свердловскстат.  В январе-декабре 2024 года производство молока составило 879,6 тысяч тонн. Тогда как в январе-ноябре производство достигало лишь 795,6 тысяч тонн. По данным Свердловскстата, в 2024 году молока произвели больше на 4,1 тонны (+0,46%) в сравнении с 2023 годом.  При этом поголовье крупного рогатого скота сократилось. На конец ноября 2024-го в Свердловской области было зафиксировано 258 тысяч голов, а к концу декабря количество составило уже 249,2 тысяч голов (-3,5%). За год поголовье сократилось на 3,5% (с 258,4 тысяч голов до 249,2 тысяч голов). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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