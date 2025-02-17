«Плати, сука, быстрее»: иностранцы избили гостей кафе, отмечавших юбилей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге иностранцы избили гостей в кафе

17 февраля 2025 в 17:51 Размер текста - 17 +

Потасовка произошла в кафе на Сортировке Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Екатеринбурге иностранцев-сотрудников кафе «Лесная сказка» обвинили в жестоком избиении гостей, которые отмечали юбилей. Подробности истории URA.RU рассказал пострадавший Александр Челноков. По его словам, все произошло 8 февраля. Дедушка его жены отмечал 60-летие. Конфликт начался, когда мужчина пошел оплачивать счет. «С него запросили 17 тысяч рублей. Хотя он внес аванс в размере пяти тысяч, и ему говорили, что сумма будет другой. Он попросил пересчитать счет, а ему отказали. И тогда сотрудники заведения начали ругаться: „Плати, сука, быстрее“. И устроили драку», — вспоминает Александр. Увидев, что его близкого избивают, он побежал на помощь. «Дед упал на пол, у него пошла кровь. После этого в кафе прибыл ЧОП „Медведь“, чтобы урегулировать конфликт», — продолжил Челноков. Урегулировать конфликт вызвались чоповцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «После этого мы решили вернуться в кафе, чтобы узнать, почему нам отказали в перерасчете счета, но в ответ опять нецензурная брань и кулаки. Пострадал я, моя жена и дедушка. Мы написали заявление и решили, что больше ни ногой в это заведение», — заключил собеседник агентства. Представитель кафе опроверг URA.RU заявления Челнокова о том, что сотрудники занимались рукоприкладством: «Клиент не хотел платить. [Пожилой] мужчина был пьяным. Он сначала думал, что за всех нужно 2000 рублей заплатить, а нужно за каждого по 2000. Потом пришла жена, все ему объяснила, они оплатили и спокойно ушли». По его словам, у родственников Александра якобы был конфликт с другим посетителем. «Он услышал, что мы добиваемся оплаты и тоже стал им говорить, чтобы они внесли ее. Я даже для них из своего кармана заплатил музыкантам, чтобы они спели песню для [именинника]. Он был сильно пьяным. У нас впервые такое, что клиенты не хотели платить. Вот семь лет уже работаем, никогда такого не было. Все всегда себя скромно вели», — заключил представитель заведения. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге иностранцев-сотрудников кафе «Лесная сказка» обвинили в жестоком избиении гостей, которые отмечали юбилей. Подробности истории URA.RU рассказал пострадавший Александр Челноков. По его словам, все произошло 8 февраля. Дедушка его жены отмечал 60-летие. Конфликт начался, когда мужчина пошел оплачивать счет. «С него запросили 17 тысяч рублей. Хотя он внес аванс в размере пяти тысяч, и ему говорили, что сумма будет другой. Он попросил пересчитать счет, а ему отказали. И тогда сотрудники заведения начали ругаться: „Плати, сука, быстрее“. И устроили драку», — вспоминает Александр. Увидев, что его близкого избивают, он побежал на помощь. «Дед упал на пол, у него пошла кровь. После этого в кафе прибыл ЧОП „Медведь“, чтобы урегулировать конфликт», — продолжил Челноков. «После этого мы решили вернуться в кафе, чтобы узнать, почему нам отказали в перерасчете счета, но в ответ опять нецензурная брань и кулаки. Пострадал я, моя жена и дедушка. Мы написали заявление и решили, что больше ни ногой в это заведение», — заключил собеседник агентства. Представитель кафе опроверг URA.RU заявления Челнокова о том, что сотрудники занимались рукоприкладством: «Клиент не хотел платить. [Пожилой] мужчина был пьяным. Он сначала думал, что за всех нужно 2000 рублей заплатить, а нужно за каждого по 2000. Потом пришла жена, все ему объяснила, они оплатили и спокойно ушли». По его словам, у родственников Александра якобы был конфликт с другим посетителем. «Он услышал, что мы добиваемся оплаты и тоже стал им говорить, чтобы они внесли ее. Я даже для них из своего кармана заплатил музыкантам, чтобы они спели песню для [именинника]. Он был сильно пьяным. У нас впервые такое, что клиенты не хотели платить. Вот семь лет уже работаем, никогда такого не было. Все всегда себя скромно вели», — заключил представитель заведения. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.