Аналитик предупредил о замедлении роста зарплат на фоне охлаждения экономики

Аналитик Попов: россиян ждет остановка роста зарплат из-за замедления экономики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Темпы роста заработной платы россиян замедлятся
Темпы роста заработной платы россиян замедлятся Фото:

Замедление роста зарплат на фоне охлаждения экономики является важным индикатором для анализа текущего состояния и перспектив развития экономической ситуации. Как указывает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов, бизнес столкнется с трудностями в поддержании высоких темпов роста зарплат из-за замедления экономической активности.

По его словам, потребность в новых сотрудниках уменьшится в условиях снижения объемов производства и услуг. «В первую очередь это, конечно, отразится на динамике зарплат. Бизнес не сможет такими высокими темпами поддерживать их рост. Потом дефицит рабочей силы, видимо, будет уже не таким системным. Ну, и снизится наверняка инфляционное давление», — заявил аналитик изданию «Коммерсант».

Несмотря на консервативный подход, которого предпочитают придерживаться финансовые учреждения, правительство может иметь более оптимистичный прогноз относительно экономики, добавил Попов. Это связано с политической необходимостью поддерживать определенный уровень оптимизма и стремлением достичь экономических целей, которые могут требовать более активной поддержки экономической активности.

Ранее стало известно, что в текущей экономической ситуации в России компании вынуждены прибегать к сокращению штата сотрудников. Основными причинами этому служат высокая ключевая ставка, увеличение налоговой нагрузки и нестабильность экономической среды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замедление роста зарплат на фоне охлаждения экономики является важным индикатором для анализа текущего состояния и перспектив развития экономической ситуации. Как указывает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов, бизнес столкнется с трудностями в поддержании высоких темпов роста зарплат из-за замедления экономической активности. По его словам, потребность в новых сотрудниках уменьшится в условиях снижения объемов производства и услуг. «В первую очередь это, конечно, отразится на динамике зарплат. Бизнес не сможет такими высокими темпами поддерживать их рост. Потом дефицит рабочей силы, видимо, будет уже не таким системным. Ну, и снизится наверняка инфляционное давление», — заявил аналитик изданию «Коммерсант». Несмотря на консервативный подход, которого предпочитают придерживаться финансовые учреждения, правительство может иметь более оптимистичный прогноз относительно экономики, добавил Попов. Это связано с политической необходимостью поддерживать определенный уровень оптимизма и стремлением достичь экономических целей, которые могут требовать более активной поддержки экономической активности. Ранее стало известно, что в текущей экономической ситуации в России компании вынуждены прибегать к сокращению штата сотрудников. Основными причинами этому служат высокая ключевая ставка, увеличение налоговой нагрузки и нестабильность экономической среды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...