Аналитик предупредил о замедлении роста зарплат на фоне охлаждения экономики

Замедление роста зарплат на фоне охлаждения экономики является важным индикатором для анализа текущего состояния и перспектив развития экономической ситуации. Как указывает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов, бизнес столкнется с трудностями в поддержании высоких темпов роста зарплат из-за замедления экономической активности.
По его словам, потребность в новых сотрудниках уменьшится в условиях снижения объемов производства и услуг. «В первую очередь это, конечно, отразится на динамике зарплат. Бизнес не сможет такими высокими темпами поддерживать их рост. Потом дефицит рабочей силы, видимо, будет уже не таким системным. Ну, и снизится наверняка инфляционное давление», — заявил аналитик изданию «Коммерсант».
Несмотря на консервативный подход, которого предпочитают придерживаться финансовые учреждения, правительство может иметь более оптимистичный прогноз относительно экономики, добавил Попов. Это связано с политической необходимостью поддерживать определенный уровень оптимизма и стремлением достичь экономических целей, которые могут требовать более активной поддержки экономической активности.
Ранее стало известно, что в текущей экономической ситуации в России компании вынуждены прибегать к сокращению штата сотрудников. Основными причинами этому служат высокая ключевая ставка, увеличение налоговой нагрузки и нестабильность экономической среды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.