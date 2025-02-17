Стало известно о трех причинах массового сокращения работников в РФ

В текущей экономической ситуации в России компании вынуждены прибегать к сокращению штата сотрудников. По мнению издания «Аргументы недели», основными причинами этому служит высокая ключевая ставка, увеличение налоговой нагрузки и нестабильность экономической среды,
«В этом контексте многие организации, включая таких гигантов, как Газпром, Сбер, МТС и VK, объявили о массовых увольнениях, что вызвало широкий резонанс в обществе и медиа. Основная причина — дорогие деньги из-за ключевой ставки», — сообщают «Аргументы недели».
Высокая ключевая ставка, которая держится на уровне в 21%, значительно увеличивает стоимость кредитов для бизнеса, что приводит к дефициту средств для финансирования проектов и выплаты зарплат. Увеличение налоговой нагрузки с 2025 года также оказывает дополнительное давление на финансы компаний, что ведет к сокращению расходов и оптимизации штатов.
Ранее Центральный Банк России спрогнозировал рост уровня безработицы в стране до 2,6%. Об этом говорилось в результатах макроэкономического опроса ЦБ. На данный момент он составляет 2,3%. При этом к 2027 году безработица может вырасти до 2,9%.
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