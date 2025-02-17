Стало известно о трех причинах массового сокращения работников в РФ

«Аргументы недели»: работников сокращают из-за высокой ключевой ставки
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиян массово увольняют из-за сокращения расходов работодателей
Россиян массово увольняют из-за сокращения расходов работодателей Фото:

В текущей экономической ситуации в России компании вынуждены прибегать к сокращению штата сотрудников. По мнению издания «Аргументы недели», основными причинами этому служит высокая ключевая ставка, увеличение налоговой нагрузки и нестабильность экономической среды, 

«В этом контексте многие организации, включая таких гигантов, как Газпром, Сбер, МТС и VK, объявили о массовых увольнениях, что вызвало широкий резонанс в обществе и медиа. Основная причина — дорогие деньги из-за ключевой ставки», — сообщают «Аргументы недели».

Высокая ключевая ставка, которая держится на уровне в 21%, значительно увеличивает стоимость кредитов для бизнеса, что приводит к дефициту средств для финансирования проектов и выплаты зарплат. Увеличение налоговой нагрузки с 2025 года также оказывает дополнительное давление на финансы компаний, что ведет к сокращению расходов и оптимизации штатов.

Ранее Центральный Банк России спрогнозировал рост уровня безработицы в стране до 2,6%. Об этом говорилось в результатах макроэкономического опроса ЦБ. На данный момент он составляет 2,3%. При этом к 2027 году безработица может вырасти до 2,9%.

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В текущей экономической ситуации в России компании вынуждены прибегать к сокращению штата сотрудников. По мнению издания «Аргументы недели», основными причинами этому служит высокая ключевая ставка, увеличение налоговой нагрузки и нестабильность экономической среды,  «В этом контексте многие организации, включая таких гигантов, как Газпром, Сбер, МТС и VK, объявили о массовых увольнениях, что вызвало широкий резонанс в обществе и медиа. Основная причина — дорогие деньги из-за ключевой ставки», — сообщают «Аргументы недели». Высокая ключевая ставка, которая держится на уровне в 21%, значительно увеличивает стоимость кредитов для бизнеса, что приводит к дефициту средств для финансирования проектов и выплаты зарплат. Увеличение налоговой нагрузки с 2025 года также оказывает дополнительное давление на финансы компаний, что ведет к сокращению расходов и оптимизации штатов. Ранее Центральный Банк России спрогнозировал рост уровня безработицы в стране до 2,6%. Об этом говорилось в результатах макроэкономического опроса ЦБ. На данный момент он составляет 2,3%. При этом к 2027 году безработица может вырасти до 2,9%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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