Силовики из Абхазии откровенно ответили URA.RU о «смещении руководства»

В Сухуме у здания МВД Абхазии собрались сотрудники милиции. Они обеспокоены слухами о якобы смещении руководства Министерства внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Силовики пояснили, что получили приказ собраться, но деталей происходящего не знают», — сообщает корреспондент URA.RU. Один из сотрудников МВД рассказал, что люди пришли, чтобы разобраться в ситуации вокруг возможного смещения руководства. Пресс-служба МВД воздержалась от комментариев.
На месте событий корреспондент URA.RU заметил несколько сотрудников СОБРа, которые находились в хорошем настроении, шутили и смеялись. Они рассказали, что хотели бы «чтобы все улеглось».
К вечеру людей у здания МВД стало значительно меньше, у ворот никого не осталось, лишь несколько силовиков продолжали дежурство у входа. Перед штабом Гунбы ситуация осталась неизменной. Усиливающийся дождь заставил собравшихся зайти внутрь здания.
Ранее стало известно, что и. о. президента Абхазии Валерий Бганба уволил главу службы госбезопасности республики Дмитрия Кучуберию.
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