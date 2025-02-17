17 февраля 2025

Редкую статуэтку Сталина продают за 200 тысяч рублей в Челябинской области. Скрин

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Статуэтка предположительно была изготовлена при жизни Иосифа Сталина
Статуэтка предположительно была изготовлена при жизни Иосифа Сталина Фото:

В Чебаркуле Челябинской области выставили на продажу редкий экземпляр статуэтки советского лидера Иосифа Сталина. За нее назначена цена в 200 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на интернет-площадке объявлений.

«Сделано около 60 штук без нанесения клейма. B свое время был подарком моему деду, как руководителю и участнику войны. Изначально в одной семье c 60-x годов. Цена 200 тысяч рублей», — написал автор объявления на «Авито».

Генералиссимус высотой 69 см выполнен из чугуна. Статуэтка была произведена на Каслинском заводе художественного литья ориентировочно в 1949-53 годы. Продавец утверждает, что представленный экземпляр — очень редкий. Всего, по его словам, было отлито 50-60 таких фигур.

Чугунный Сталин выполнен весьма реалистично
Чугунный Сталин выполнен весьма реалистично
Фото:

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В Чебаркуле Челябинской области выставили на продажу редкий экземпляр статуэтки советского лидера Иосифа Сталина. За нее назначена цена в 200 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на интернет-площадке объявлений. «Сделано около 60 штук без нанесения клейма. B свое время был подарком моему деду, как руководителю и участнику войны. Изначально в одной семье c 60-x годов. Цена 200 тысяч рублей», — написал автор объявления на «Авито». Генералиссимус высотой 69 см выполнен из чугуна. Статуэтка была произведена на Каслинском заводе художественного литья ориентировочно в 1949-53 годы. Продавец утверждает, что представленный экземпляр — очень редкий. Всего, по его словам, было отлито 50-60 таких фигур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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