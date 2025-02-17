17 февраля 2025

Маск поставил в пример остальным прибывших на переговоры с США Лаврова и Ушакова

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Илон Маск отметил компетентность Лаврова и Ушакова, прибывших для переговоров
Илон Маск отметил компетентность Лаврова и Ушакова, прибывших для переговоров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

То, как выглядят прибывшие в Эр-Рияд для переговоров с США глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков, — так должно выглядеть компетентное руководство. Такую оценку дал глава ведомства по повышению эффективности работы правительства Штатов (DOGE) Илон Маск.

«Вот как выглядит компетентное руководство», — прокомментировал Маск кадры прибытия российской делегации в Эр-Рияд. Свою оценку он опубликовал в соцсети X.

Министр иностранных дел РФ и помощник российского президента прибыли 18 февраля в аэропорт Эр-Рияда для участия в переговорах с США. Ушаков по прибытии отметил, что Украина не будет участвовать в мероприятии.

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То, как выглядят прибывшие в Эр-Рияд для переговоров с США глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков, — так должно выглядеть компетентное руководство. Такую оценку дал глава ведомства по повышению эффективности работы правительства Штатов (DOGE) Илон Маск. «Вот как выглядит компетентное руководство», — прокомментировал Маск кадры прибытия российской делегации в Эр-Рияд. Свою оценку он опубликовал в соцсети X. Министр иностранных дел РФ и помощник российского президента прибыли 18 февраля в аэропорт Эр-Рияда для участия в переговорах с США. Ушаков по прибытии отметил, что Украина не будет участвовать в мероприятии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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