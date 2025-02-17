Маск поставил в пример остальным прибывших на переговоры с США Лаврова и Ушакова

То, как выглядят прибывшие в Эр-Рияд для переговоров с США глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков, — так должно выглядеть компетентное руководство. Такую оценку дал глава ведомства по повышению эффективности работы правительства Штатов (DOGE) Илон Маск.
«Вот как выглядит компетентное руководство», — прокомментировал Маск кадры прибытия российской делегации в Эр-Рияд. Свою оценку он опубликовал в соцсети X.
Министр иностранных дел РФ и помощник российского президента прибыли 18 февраля в аэропорт Эр-Рияда для участия в переговорах с США. Ушаков по прибытии отметил, что Украина не будет участвовать в мероприятии.
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