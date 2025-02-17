17 февраля 2025

Представители России Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд на переговоры. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Киев не будет принимать участие в переговорах в Эр-Рияде, подчеркнул Ушаков
Киев не будет принимать участие в переговорах в Эр-Рияде, подчеркнул Ушаков Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где должны состояться переговоры с США. Об этом рассказали журналисты.

«Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд для участия в российско-американских переговорах... Переговоры в Эр-Рияде пройдут только между Москвой и Вашингтоном, представители Киева в них участвовать не будут, сказал Ушаков», — сообщили журналисты ТАСС.

Представители России на переговорах были выбраны президентом РФ Владимиром Путиным. Он подписал соответствующий указ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что переговоры должны пройти во вторник и будут направлены на восстановление всего комплекса российско-американских отношений.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где должны состояться переговоры с США. Об этом рассказали журналисты. «Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд для участия в российско-американских переговорах... Переговоры в Эр-Рияде пройдут только между Москвой и Вашингтоном, представители Киева в них участвовать не будут, сказал Ушаков», — сообщили журналисты ТАСС. Представители России на переговорах были выбраны президентом РФ Владимиром Путиным. Он подписал соответствующий указ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что переговоры должны пройти во вторник и будут направлены на восстановление всего комплекса российско-американских отношений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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