В Сосновском районе под Челябинском девелопер построит загородный поселок площадью 12 гектаров. Планируется возвести 121 дом комфорт-класса. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика «Голос».
«Рынок ИЖС в России растёт и активно поддерживается государством, а у потребителя есть запрос на комплексный готовый продукт. При этом лишь порядка 9% рынка представлено комплексной застройкой — то есть посёлками с единой концепцией и типовыми домами. Видим в этом потенциал и планируем первый проект компании в сегменте индивидуального жилищного строительства. Поселок находится в стадии разработки», — сообщили в пресс-службе.
Всего застройщик планирует построить 121 дом. Площадь домов составит от 75 до 142 квадратных метров. Участки тоже — от 4 до 15 соток. Всего в поселке планируется построить шесть типов домов высотой в 1-2 этажа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!