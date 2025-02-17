17 февраля 2025

Загородный поселок комфорт-класса построят под Челябинском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего застройщик планирует построить 121 дом комфорт-класса
Всего застройщик планирует построить 121 дом комфорт-класса Фото:

В Сосновском районе под Челябинском девелопер построит загородный поселок площадью 12 гектаров. Планируется возвести 121 дом комфорт-класса. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика «Голос».

«Рынок ИЖС в России растёт и активно поддерживается государством, а у потребителя есть запрос на комплексный готовый продукт. При этом лишь порядка 9% рынка представлено комплексной застройкой — то есть посёлками с единой концепцией и типовыми домами. Видим в этом потенциал и планируем первый проект компании в сегменте индивидуального жилищного строительства. Поселок находится в стадии разработки», — сообщили в пресс-службе.

Всего застройщик планирует построить 121 дом. Площадь домов составит от 75 до 142 квадратных метров. Участки тоже — от 4 до 15 соток. Всего в поселке планируется построить шесть типов домов высотой в 1-2 этажа.

Всего в поселке планируется построить шесть типов домов высотой в 1-2 этажа
Всего в поселке планируется построить шесть типов домов высотой в 1-2 этажа
Фото:

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В Сосновском районе под Челябинском девелопер построит загородный поселок площадью 12 гектаров. Планируется возвести 121 дом комфорт-класса. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика «Голос». «Рынок ИЖС в России растёт и активно поддерживается государством, а у потребителя есть запрос на комплексный готовый продукт. При этом лишь порядка 9% рынка представлено комплексной застройкой — то есть посёлками с единой концепцией и типовыми домами. Видим в этом потенциал и планируем первый проект компании в сегменте индивидуального жилищного строительства. Поселок находится в стадии разработки», — сообщили в пресс-службе. Всего застройщик планирует построить 121 дом. Площадь домов составит от 75 до 142 квадратных метров. Участки тоже — от 4 до 15 соток. Всего в поселке планируется построить шесть типов домов высотой в 1-2 этажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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