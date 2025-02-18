В крупном ТЦ Екатеринбурга устроят бесплатное шоу звездных музыкантов, вызывающих ажиотаж

Коллектив Neo Classic Orchestra, на концертах которых бывает ажиотаж, а билеты стоят от 1500 рублей, порадует екатеринбуржцев бесплатным выступлением. Музыканты устроят концерт при свечах прямо в торговом центре.
«Вам выпала особая возможность приблизиться к музыкантам, играющим для вас, на расстоянии вытянутой руки, в окружении тысячи свечей. Ставим напоминание в календари», — сообщает фудмаркет Estory, который находится в «Гринвиче».
Мероприятие, где прозвучат саундтреки к фильмам «Дюна», «1+1», «Сумерки», «Ла-Ла-Ленд», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», пройдет 26 февраля. Вход будет свободным для всех желающих.
Neo Classic Orchestra — оркестр, который популяризирует современную классическую музыку. Коллектив исполняет при свечах композиции из вселенной Гарри Поттера, мира Disney, хиты популярных артистов — Queen, Адель и других.
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