18 февраля 2025

В крупном ТЦ Екатеринбурга устроят бесплатное шоу звездных музыкантов, вызывающих ажиотаж

Neo Classic Orchestra даст бесплатный концерт при свечах в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт проведут в будний день на сцене фудмаркета
Концерт проведут в будний день на сцене фудмаркета Фото:

Коллектив Neo Classic Orchestra, на концертах которых бывает ажиотаж, а билеты стоят от 1500 рублей, порадует екатеринбуржцев бесплатным выступлением. Музыканты устроят концерт при свечах прямо в торговом центре.

«Вам выпала особая возможность приблизиться к музыкантам, играющим для вас, на расстоянии вытянутой руки, в окружении тысячи свечей. Ставим напоминание в календари», — сообщает фудмаркет Estory, который находится в «Гринвиче».

Мероприятие, где прозвучат саундтреки к фильмам «Дюна», «1+1», «Сумерки», «Ла-Ла-Ленд», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», пройдет 26 февраля. Вход будет свободным для всех желающих.

Neo Classic Orchestra — оркестр, который популяризирует современную классическую музыку. Коллектив исполняет при свечах композиции из вселенной Гарри Поттера, мира Disney, хиты популярных артистов — Queen, Адель и других.

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Коллектив Neo Classic Orchestra, на концертах которых бывает ажиотаж, а билеты стоят от 1500 рублей, порадует екатеринбуржцев бесплатным выступлением. Музыканты устроят концерт при свечах прямо в торговом центре. «Вам выпала особая возможность приблизиться к музыкантам, играющим для вас, на расстоянии вытянутой руки, в окружении тысячи свечей. Ставим напоминание в календари», — сообщает фудмаркет Estory, который находится в «Гринвиче». Мероприятие, где прозвучат саундтреки к фильмам «Дюна», «1+1», «Сумерки», «Ла-Ла-Ленд», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», пройдет 26 февраля. Вход будет свободным для всех желающих. Neo Classic Orchestra — оркестр, который популяризирует современную классическую музыку. Коллектив исполняет при свечах композиции из вселенной Гарри Поттера, мира Disney, хиты популярных артистов — Queen, Адель и других .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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