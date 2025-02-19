Участника СВО из Екатеринбурга признали мертвым до подписания контракта

19 февраля 2025 в 14:32 Размер текста - 17 +

Боец погиб в зоне СВО через два месяца после заключения контракта (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащего из Екатеринбурга, отправившегося в зону спецоперации РФ на Украине, признали мертвым за две недели до заключения контракта с Минобороны. При этом мужчина погиб на фронте спустя два месяца после подписания договора. Из-за бюрократической ошибки отец умершего уже год не может получить страховые выплаты и установить памятник на кладбище сыну, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Из-за нестыковки даты гибели и даты подписания контракта отец уже почти год не может, например, оформить страховые выплаты. Ведь боец де-юре погиб до того, как стал военнослужащим. И самое важное, уже личная драма — из-за незнания точной даты гибели отец не может установить на кладбище памятник своему любимому сыну, которого всю жизнь воспитывал один, без матери ребенка», — написал депутат в своем telegram-канале. Иванов пояснил, что уже связался с Минобороны и объяснил ситуацию. Уже через два дня отцу погибшего солдата позвонили из отдела кадров воинской части и центра опознания. На данный момент процесс исправления документов запущен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащего из Екатеринбурга, отправившегося в зону спецоперации РФ на Украине, признали мертвым за две недели до заключения контракта с Минобороны. При этом мужчина погиб на фронте спустя два месяца после подписания договора. Из-за бюрократической ошибки отец умершего уже год не может получить страховые выплаты и установить памятник на кладбище сыну, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Из-за нестыковки даты гибели и даты подписания контракта отец уже почти год не может, например, оформить страховые выплаты. Ведь боец де-юре погиб до того, как стал военнослужащим. И самое важное, уже личная драма — из-за незнания точной даты гибели отец не может установить на кладбище памятник своему любимому сыну, которого всю жизнь воспитывал один, без матери ребенка», — написал депутат в своем telegram-канале. Иванов пояснил, что уже связался с Минобороны и объяснил ситуацию. Уже через два дня отцу погибшего солдата позвонили из отдела кадров воинской части и центра опознания. На данный момент процесс исправления документов запущен.