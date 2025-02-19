Участника СВО из Екатеринбурга признали мертвым до подписания контракта

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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, страх, противостояние, раненый, боевики, военные, солдаты, война, подготовка, конфликт, вооруженные силы, заложник, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, солдат, мобилизация, вс рф, сво, наемники, военный, бойцы сво, плен, пленный
Боец погиб в зоне СВО через два месяца после заключения контракта (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащего из Екатеринбурга, отправившегося в зону спецоперации РФ на Украине, признали мертвым за две недели до заключения контракта с Минобороны. При этом мужчина погиб на фронте спустя два месяца после подписания договора. Из-за бюрократической ошибки отец умершего уже год не может получить страховые выплаты и установить памятник на кладбище сыну, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«Из-за нестыковки даты гибели и даты подписания контракта отец уже почти год не может, например, оформить страховые выплаты. Ведь боец де-юре погиб до того, как стал военнослужащим. И самое важное, уже личная драма — из-за незнания точной даты гибели отец не может установить на кладбище памятник своему любимому сыну, которого всю жизнь воспитывал один, без матери ребенка», — написал депутат в своем telegram-канале.

Иванов пояснил, что уже связался с Минобороны и объяснил ситуацию. Уже через два дня отцу погибшего солдата позвонили из отдела кадров воинской части и центра опознания. На данный момент процесс исправления документов запущен.

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Военнослужащего из Екатеринбурга, отправившегося в зону спецоперации РФ на Украине, признали мертвым за две недели до заключения контракта с Минобороны. При этом мужчина погиб на фронте спустя два месяца после подписания договора. Из-за бюрократической ошибки отец умершего уже год не может получить страховые выплаты и установить памятник на кладбище сыну, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Из-за нестыковки даты гибели и даты подписания контракта отец уже почти год не может, например, оформить страховые выплаты. Ведь боец де-юре погиб до того, как стал военнослужащим. И самое важное, уже личная драма — из-за незнания точной даты гибели отец не может установить на кладбище памятник своему любимому сыну, которого всю жизнь воспитывал один, без матери ребенка», — написал депутат в своем telegram-канале. Иванов пояснил, что уже связался с Минобороны и объяснил ситуацию. Уже через два дня отцу погибшего солдата позвонили из отдела кадров воинской части и центра опознания. На данный момент процесс исправления документов запущен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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