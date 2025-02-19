Инвесторы развернули войну за резко подорожавшие офисы, склады, магазины и кофейни

Нежилой недвижимости в России стало больше почти на 8%, но этого объема стране недостаточно. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт по недвижимости Андрей Мазур. По его словам, за 38,4 миллиона «квадратов» складов, офисов, магазинов и кофеен разворачивается нешуточная борьба среди инвесторов: всего за год в некоторых регионах они подорожали на 50%.
О рекордных объемах нежилой недвижимости, введенной в 2024 году, ранее отчитался вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, прирост в этом сегменте — «один из ключевых факторов сбалансированного развития территорий». Наибольший прирост, с его слов, наблюдается по вводу коммерческих (на 23,6%) и промышленных (на 19,9%) зданий.
«Бизнес-проекты стремятся разместиться в процветающих жилых зонах, что способствует созданию комфортной среды для граждан. Новый национальный проект „Инфраструктура для жизни“ является преемником нацпроекта „Жилье и городская среда“ и в том числе нацелен на строительство качественного жилья в сочетании с удобной городской средой, что привлекает как жителей, так и инвесторов», — сказал Марат Хуснуллин.
Марат Хуснуллин добавил, что лидерами по общему вводу нежилых зданий в 2024 году стали Центральный (13 млн квадратных метроов), Приволжский (6,9 млн) и Северо-Западный (4,2 млн) федеральные округа. Наибольший прирост по общему вводу в 2024 году — в Дальневосточном (+52,7%), Сибирском (+34%) и Северо-Западном (+15,5%) федеральных округах.
Хотя нежилой недвижимости стало значительно больше, на рынке ее по-прежнему не хватает, а цены на такие объекты продолжают расти, рассказал URA.RU риелтор Андрей Мазур.
«Сегмент коммерческой недвижимости в 2024 году сохранил привлекательность для инвесторов, несмотря на высокую ключевую ставку. Основные драйверы — склады, офисные комплексы высокого класса, торговые помещения под магазины и кафе на первой линии, апартаменты, крытые парковки, социальные объекты. Это все крайне востребовано рынком, особенно в новых жилых районах, которые не могут развиваться без сопутствующей инфраструктуры», — сказал эксперт.
По словам Андрея Мазура, рост цен на нежилые объекты связан с тем, что инвестиционная отдача от них выше, чем от жилья. Инвесторы вкладывают средства в приобретение нежилых квадратов, поскольку ставка аренды растет даже быстрее, чем цены на саму недвижимость. «За год стоимость объектов недвижимости выросла на уровень инфляции, примерно на 8-10%, в то время как рост аренды качественной нежилой недвижимости в некоторых регионах составил 15-50%», — сказал эксперт.
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