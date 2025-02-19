Власти Перми передумали строить дорогу через Мотовилихинские заводы

20 февраля 2025 в 14:26 Размер текста - 17 +

Дорогу планировали продлить от Речного вокзала до площади 1905 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми отказались от продления улицы Монастырская. Дорогу планировали сделать от площади Трех столетий до площади 1905 года, но решили ограничиться участком до территории Мотовилихинских заводов. «Дорога по улице Монастырской будет продлена только до Мотовилихи. На эту цель планируется направить 19,4 млн рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на мэрию. Причины сокращения дороги не уточняются. Весной 2024 года дорогу по улице Монастырская хотели проложить вдоль Мотовилихинских заводов. Тогда же начали искать подрядчика для разработки проекта. Дорогу планировали сделать двухполосной с велодорожкой и тротуаром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми отказались от продления улицы Монастырская. Дорогу планировали сделать от площади Трех столетий до площади 1905 года, но решили ограничиться участком до территории Мотовилихинских заводов. «Дорога по улице Монастырской будет продлена только до Мотовилихи. На эту цель планируется направить 19,4 млн рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на мэрию. Причины сокращения дороги не уточняются. Весной 2024 года дорогу по улице Монастырская хотели проложить вдоль Мотовилихинских заводов. Тогда же начали искать подрядчика для разработки проекта. Дорогу планировали сделать двухполосной с велодорожкой и тротуаром.