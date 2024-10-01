Власти Перми снова ищут подрядчика для разработки проекта продления улицы Монастырской от площади Трех столетий до «Мотовилихинских заводов». Стоимость работ возросла на 400 тысяч рублей.
«Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство автомобильной дороги по улице Монастырской от площади Трех столетий до „Мотовилихинских заводов“. Начальная (максимальная) цена контракта — 13,6 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Пермблагоустройство“», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Первые торги на подготовку проекта строительства автодороги по улице Монастырской городские власти объявили в мае 2024 года. Тогда работы оценили в 6,6 млн рублей. В июне стоимость контракта выросла вдвое — до 13,1 млн рублей.
Протяженность дороги составит 1,5 километра. Планируется обустроить две полосы с велодорожкой шириной 2 метра и тротуаром шириной 3 метра. Проект связан с продлением набережной до площади 1905 года и строительством детской железной дороги. Подрядчику также требуется устроить разворотную площадку для общественного транспорта и остановки.
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