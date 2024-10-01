Власти Перми увеличили стоимость разработки проекта продления улицы Монастырской

© Служба новостей «URA.RU»
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Торги на подготовку проекта продления улицы Монастырской в Перми объявлены в третий раз
Торги на подготовку проекта продления улицы Монастырской в Перми объявлены в третий раз Фото:

Власти Перми снова ищут подрядчика для разработки проекта продления улицы Монастырской от площади Трех столетий до «Мотовилихинских заводов». Стоимость работ возросла на 400 тысяч рублей.

«Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство автомобильной дороги по улице Монастырской от площади Трех столетий до „Мотовилихинских заводов“. Начальная (максимальная) цена контракта — 13,6 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Пермблагоустройство“», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Первые торги на подготовку проекта строительства автодороги по улице Монастырской городские власти объявили в мае 2024 года. Тогда работы оценили в 6,6 млн рублей. В июне стоимость контракта выросла вдвое — до 13,1 млн рублей.

Протяженность дороги составит 1,5 километра. Планируется обустроить две полосы с велодорожкой шириной 2 метра и тротуаром шириной 3 метра. Проект связан с продлением набережной до площади 1905 года и строительством детской железной дороги. Подрядчику также требуется устроить разворотную площадку для общественного транспорта и остановки.

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Власти Перми снова ищут подрядчика для разработки проекта продления улицы Монастырской от площади Трех столетий до «Мотовилихинских заводов». Стоимость работ возросла на 400 тысяч рублей. «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство автомобильной дороги по улице Монастырской от площади Трех столетий до „Мотовилихинских заводов“. Начальная (максимальная) цена контракта — 13,6 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Пермблагоустройство“», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. Первые торги на подготовку проекта строительства автодороги по улице Монастырской городские власти объявили в мае 2024 года. Тогда работы оценили в 6,6 млн рублей. В июне стоимость контракта выросла вдвое — до 13,1 млн рублей. Протяженность дороги составит 1,5 километра. Планируется обустроить две полосы с велодорожкой шириной 2 метра и тротуаром шириной 3 метра. Проект связан с продлением набережной до площади 1905 года и строительством детской железной дороги. Подрядчику также требуется устроить разворотную площадку для общественного транспорта и остановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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