Пермские власти готовятся к продлению улицы Монастырской до «Мотовилихинских заводов»

МКУ «Пермблагоустройство» объявило торги на подготовку проектно-сметной документации продления улицы Монастырской до площади 1905 года. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Стартовая цена составляет 6,6 млн рублей.
«Наименование объекта — „Строительство автомобильной дороги по ул. Монастырской на участке от площади Трех столетий до территории Мотовилихинских заводов“. После положительного заключения государственной экспертизы предоставить заказчику проект сметы контракта на выполнение работ по объекту и ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ», — говорится в конкурсной документации.
Улица будет двухполосной, ее протяженность составит 1500 погонных метров. Должна быть обустроена велодорожка шириной 2 м и тротуар шириной 3 м. Проект должен быть взаимосвязан с набережной, которая также продлевается до площади 1905 года и с проектом строительства детской железной дороги. Также должна быть обустроена разворотная площадка для общественного транспорта и остановки, выполнено озеленение, оборудовано видеонаблюдение, а также ограждения — «для предотвращения попадания „грязи“ на пешеходов» и в целях безопасности.
Итоги конкурса подведут 18 июня. Подрядчик должен подготовить проектно-сметную документацию до конца 2024 года.
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