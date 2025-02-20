Пермская прокуратура закрыла АЗС, расположенную на берегу реки

По заявлению прокуратуры Пермского района была ликвидирована АЗС в Кукуштане (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.
«В отношении индивидуального предпринимателя вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении <...>. По результатам рассмотрения назначены штрафы. Деятельность по эксплуатации АЗС приостановлена, осуществлен демонтаж станции», — написано на сайте прокуратуры Прикамья.
Поводом для прокурорского вмешательства стало нарушение федерального закона между собственником участка и бизнесменом при заключении договор аренды. Объект возвели в границах водоохранной зоны реки Кукуштанка.
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