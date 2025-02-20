Пермская прокуратура закрыла АЗС, расположенную на берегу реки

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Собственник разместил заправочную станцию в водоохранной зоне
Собственник разместил заправочную станцию в водоохранной зоне Фото:

По заявлению прокуратуры Пермского района была ликвидирована АЗС в Кукуштане (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«В отношении индивидуального предпринимателя вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении <...>. По результатам рассмотрения назначены штрафы. Деятельность по эксплуатации АЗС приостановлена, осуществлен демонтаж станции», — написано на сайте прокуратуры Прикамья.

Поводом для прокурорского вмешательства стало нарушение федерального закона между собственником участка и бизнесменом при заключении договор аренды. Объект возвели в границах водоохранной зоны реки Кукуштанка.

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По заявлению прокуратуры Пермского района была ликвидирована АЗС в Кукуштане (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства. «В отношении индивидуального предпринимателя вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении <...>. По результатам рассмотрения назначены штрафы. Деятельность по эксплуатации АЗС приостановлена, осуществлен демонтаж станции», — написано на сайте прокуратуры Прикамья. Поводом для прокурорского вмешательства стало нарушение федерального закона между собственником участка и бизнесменом при заключении договор аренды. Объект возвели в границах водоохранной зоны реки Кукуштанка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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