Госсекретарь США Рубио: Россия была и остается глобальной державой

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С Россией важно сохранять контакты, заявил Рубио
С Россией важно сохранять контакты, заявил Рубио Фото:

Россия остается глобальной державой с влиянием в ключевых регионах. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

«В конце концов, нравится нам это или нет, но Россия — это держава, глобальная держава», — заявил Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж. Этот разговор транслировался в прямом эфире на странице журналистки в соцсети Х. Госсекретарь напомнил о необходимости поддерживать коммуникацию с Россией.

Россия, по словам Рубио, имеет сильное влияние в Сирии и Европе, а также на Ближнем Востоке. По его мнению, важно вести диалог с Москвой даже при наличии разногласий. Первым шагом должно стать восстановление работы американского посольства в России, которое сейчас функционирует ограниченно.

Марко Рубио 18 февраля завершил переговоры с российскими представителями в Саудовской Аравии и провел консультации с главами МИД стран Евросоюза (ЕС). Обсуждались результаты встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также актуальные международные проблемы и пути усиления безопасности. Рубио также подчеркивал необходимость поддержания общения с Россией из-за ее ядерного арсенала, передает «Царьград».

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Россия остается глобальной державой с влиянием в ключевых регионах. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио. «В конце концов, нравится нам это или нет, но Россия — это держава, глобальная держава», — заявил Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж. Этот разговор транслировался в прямом эфире на странице журналистки в соцсети Х. Госсекретарь напомнил о необходимости поддерживать коммуникацию с Россией. Россия, по словам Рубио, имеет сильное влияние в Сирии и Европе, а также на Ближнем Востоке. По его мнению, важно вести диалог с Москвой даже при наличии разногласий. Первым шагом должно стать восстановление работы американского посольства в России, которое сейчас функционирует ограниченно. Марко Рубио 18 февраля завершил переговоры с российскими представителями в Саудовской Аравии и провел консультации с главами МИД стран Евросоюза (ЕС). Обсуждались результаты встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также актуальные международные проблемы и пути усиления безопасности. Рубио также подчеркивал необходимость поддержания общения с Россией из-за ее ядерного арсенала, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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