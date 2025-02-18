Рубио сообщил европейским коллегам об итогах встречи с делегацией РФ

Американский госсекретарь Марко Рубио, завершив переговоры с российскими представителями в Эр-Рияде, провел консультации с Каей Каллас, руководителем внешнеполитического ведомства Европейского союза, а также с министрами иностранных дел Франции, Великобритании, Италии и Германии. Об этом сообщило французское министерство иностранных дел.
«Они обсудили встречу госсекретаря США и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которая проходила в этот день в Саудовской Аравии», — говорится в коммюнике на сайте министерства. Помимо обсуждения результатов встречи с российской стороной, Рубио и его коллеги из стран «Квинты» и Евросоюза также обменялись мнениями о текущих международных проблемах и путях укрепления международной безопасности.
Переговоры между Россией и Соединенными Штатами на высшем уровне были завершены в Эр-Рияде 18 февраля. В составе российской делегации присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представляли помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф.
Ушаков подчеркнул, что основная цель встречи заключалась в обсуждении возможности начала переговоров по урегулированию ситуации на Украине. В результате переговоров обе стороны выразили удовлетворение достигнутыми результатами, договорились о совместной работе над решением возникающих проблем и организации новых встреч для продолжения диалога, передает «Царьград».
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