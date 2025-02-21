Губернатор Куйвашев открыл Год защитника Отечества в Свердловской области

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Академический районный суд. Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев вручил юбилейные медали ветеранам Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл Год защитника Отечества, вручив ветеранам юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Торжественное мероприятие прошло в музейном комплексе «Россия — моя история», рассказали в департаменте информполитики региона.

«Свердловская область во все времена является надежной, крепкой опорой державы. У нас мощнейший промышленный комплекс — уральские предприятия выпускают продукцию, востребованную во всех сферах. Научно-исследовательские институты и организации региона разрабатывают инновационные технологии и неустанно двигают прогресс», — сказал Евгений Куйвашев, отметив учреждения, в которых подготавливают «настоящую кадровую элиту».

На мероприятии также присутствовала спикер заксобрания Людмила Бабушкина, которая выразила благодарность ветеранам за их вклад в историю страны. Она подчеркнула, что память о трудовых подвигах уральских работников будет жить в сердцах настоящих и будущих поколений.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл Год защитника Отечества, вручив ветеранам юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Торжественное мероприятие прошло в музейном комплексе «Россия — моя история», рассказали в департаменте информполитики региона. «Свердловская область во все времена является надежной, крепкой опорой державы. У нас мощнейший промышленный комплекс — уральские предприятия выпускают продукцию, востребованную во всех сферах. Научно-исследовательские институты и организации региона разрабатывают инновационные технологии и неустанно двигают прогресс», — сказал Евгений Куйвашев, отметив учреждения, в которых подготавливают «настоящую кадровую элиту». На мероприятии также присутствовала спикер заксобрания Людмила Бабушкина, которая выразила благодарность ветеранам за их вклад в историю страны. Она подчеркнула, что память о трудовых подвигах уральских работников будет жить в сердцах настоящих и будущих поколений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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