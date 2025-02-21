Губернатор Куйвашев открыл Год защитника Отечества в Свердловской области

Евгений Куйвашев вручил юбилейные медали ветеранам Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл Год защитника Отечества, вручив ветеранам юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Торжественное мероприятие прошло в музейном комплексе «Россия — моя история», рассказали в департаменте информполитики региона.

«Свердловская область во все времена является надежной, крепкой опорой державы. У нас мощнейший промышленный комплекс — уральские предприятия выпускают продукцию, востребованную во всех сферах. Научно-исследовательские институты и организации региона разрабатывают инновационные технологии и неустанно двигают прогресс», — сказал Евгений Куйвашев, отметив учреждения, в которых подготавливают «настоящую кадровую элиту».

На мероприятии также присутствовала спикер заксобрания Людмила Бабушкина, которая выразила благодарность ветеранам за их вклад в историю страны. Она подчеркнула, что память о трудовых подвигах уральских работников будет жить в сердцах настоящих и будущих поколений.