Недостаточная информация о жилом фонде стала одной из причин роста тарифов на отопление в Чусовом Пермского края. К таким выводам пришла прокуратура, проводившая проверку после жалоб горожан президенту Владимиру Путину. По фактам выявленных нарушений и.о. минтарифов Прикамья Сергею Россихину внесено представление, сообщили в надзорном органе URA.RU.
«Проведенная проверка выявила нарушение законодательства при расчете нормативов, а именно: при проведении расчетов не исчерпаны возможности применения пироритетного метода аналогов, не обеспечена полнота сбора данных о жилом фонде и иные. По фактам выявленных нарушений и.о. министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении», — говорится в ответе прокуратуры Прикамья, который имеется в распоряжении URA.RU.
В Чусовом резко выросла плата за отопление. Это произошло из-за изменения норматива потребления тепловой энергии двухэтажными домами и роста тарифов на тепловую энергию. В министерстве тарифного регулирования и энергетики Прикамья заявляли, что пересмотр нормативов потребления тепла не планируется. После этого горожане обратились в прокуратуру, а также записали видеообращение, адресованное президенту Владимриу Путину.
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