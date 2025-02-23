Украина заявила о потере 10 гигаватт генерирующих мощностей

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Шмыгаль отметил, что необходимо компенсировать потери
Шмыгаль отметил, что необходимо компенсировать потери Фото:

Украина потеряла генерирующие мощности в объеме 10 гигаватт. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы потеряли 10 ГВт генерирующих мощностей», — заявил Шмыгаль на форуме «Украина.Год 2025». Трансляция велась на YouTube-канале офиса президента Украины Владимира Зеленского. Премьер также сообщил о необходимости компенсировать потери. 

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 2024 год оказался наиболее тяжелым для энергетической системы страны за всю историю. В результате 13 крупномасштабных атак было утрачено около 10 ГВт энергетической мощности, передает «Царьград».

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Украина потеряла генерирующие мощности в объеме 10 гигаватт. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Мы потеряли 10 ГВт генерирующих мощностей», — заявил Шмыгаль на форуме «Украина.Год 2025». Трансляция велась на YouTube-канале офиса президента Украины Владимира Зеленского. Премьер также сообщил о необходимости компенсировать потери.  Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 2024 год оказался наиболее тяжелым для энергетической системы страны за всю историю. В результате 13 крупномасштабных атак было утрачено около 10 ГВт энергетической мощности, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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