Украина заявила о потере 10 гигаватт генерирующих мощностей

Украина потеряла генерирующие мощности в объеме 10 гигаватт. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Мы потеряли 10 ГВт генерирующих мощностей», — заявил Шмыгаль на форуме «Украина.Год 2025». Трансляция велась на YouTube-канале офиса президента Украины Владимира Зеленского. Премьер также сообщил о необходимости компенсировать потери.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 2024 год оказался наиболее тяжелым для энергетической системы страны за всю историю. В результате 13 крупномасштабных атак было утрачено около 10 ГВт энергетической мощности, передает «Царьград».
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