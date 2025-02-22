Мэр Нефтеюганска решит проблемы учителей, которым не выплачивали зарплату

Мэр Нефтеюганска (ХМАО) Юрий Чекунов встретился с учителями школы №13. Дело в том, что им почти полгода не выплачивают стимулирующую часть заработной платы. Отдел финансового контроля администрации города провел проверку и выявил нарушения в оплате труда, поэтому руководство школы получило представление для устранения всех ошибок.
«Встретился с педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 13… Основной вопрос — оплата труда. Ранее с работниками образовательного учреждения были проведены две очные встречи… в школе была проведена проверка отдельных вопросов по начислению оплаты труда и выявлены нарушения действующего законодательства. В результате руководство образовательного учреждения получило представление для устранения нарушений и приведения в соответствие положения об установлении системы оплаты труда работников», — написал Чекунов на своей странице VK.
Сейчас представление исполнено частично. Несмотря на это учителя школы №13 обозначили еще ряд актуальных проблем и вопросов, которые необходимо решить. Мэр города дал соответствующие поручения департаменту образования и в ближайшее время будет организована ещё одна рабочая встреча.
В Нефтеюганске учителя школы №13 массово пожаловались Чекунову на отсутствие стимулирующих выплат. Преподавателям не платят стимулирующую часть заработной платы с сентября 2024 года. Более того, по словам учителей, документы, в которых прописана сумма выплат, были приняты бывшим директором школы единолично, хотя для принятия решения о сумме должна собираться комиссия для голосования.
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