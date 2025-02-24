Shot: женщина скончалась на концерте Елены Ваенги в Твери

24 февраля 2025 в 12:25 Размер текста - 17 +

Женщина умерла во время концерта Елены Ваенги в Твери Фото: Александр Мамаев © URA.RU На концерте эстрадной певицы Елены Ваенги в Твери скончалась одна из зрительниц, сообщают telegram-каналы. По их информации, 71-летняя Тамара пришла на мероприятие вместе с подругой, внезапно женщине стало плохо и она умерла. «… 71-летняя Тамара пришла на концерт в ДК „Пролетарка“ со своей подругой. Прямо во время концерта обеим стало плохо, и Тамара скончалась в районе девяти часов вечера», — пишет telegram-канал Shot. Подругу пенсионерки медикам удалось спасти. Новость по теме Обида на Пугачеву и любовь к Путину: кто такая певица Елена Ваенга, которую отметил президент По словам свидетелей, в концертном зале было чрезвычайно душно и не хватало свежего воздуха. Кроме того, организаторы, по утверждениям присутствующих, не предоставили аптечку, необходимую для оказания помощи одной из поклонниц артистки. Сразу после инцидента Ваенга прервала концерт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На концерте эстрадной певицы Елены Ваенги в Твери скончалась одна из зрительниц, сообщают telegram-каналы. По их информации, 71-летняя Тамара пришла на мероприятие вместе с подругой, внезапно женщине стало плохо и она умерла. «… 71-летняя Тамара пришла на концерт в ДК „Пролетарка“ со своей подругой. Прямо во время концерта обеим стало плохо, и Тамара скончалась в районе девяти часов вечера», — пишет telegram-канал Shot. Подругу пенсионерки медикам удалось спасти. По словам свидетелей, в концертном зале было чрезвычайно душно и не хватало свежего воздуха. Кроме того, организаторы, по утверждениям присутствующих, не предоставили аптечку, необходимую для оказания помощи одной из поклонниц артистки. Сразу после инцидента Ваенга прервала концерт.