Shot: женщина скончалась на концерте Елены Ваенги в Твери

На концерте эстрадной певицы Елены Ваенги в Твери скончалась одна из зрительниц, сообщают telegram-каналы. По их информации, 71-летняя Тамара пришла на мероприятие вместе с подругой, внезапно женщине стало плохо и она умерла.
«… 71-летняя Тамара пришла на концерт в ДК „Пролетарка“ со своей подругой. Прямо во время концерта обеим стало плохо, и Тамара скончалась в районе девяти часов вечера», — пишет telegram-канал Shot. Подругу пенсионерки медикам удалось спасти.
По словам свидетелей, в концертном зале было чрезвычайно душно и не хватало свежего воздуха. Кроме того, организаторы, по утверждениям присутствующих, не предоставили аптечку, необходимую для оказания помощи одной из поклонниц артистки. Сразу после инцидента Ваенга прервала концерт.
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