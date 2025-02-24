Shot: женщина скончалась на концерте Елены Ваенги в Твери

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Елена Ваенга. Екатеринбург, ваенга елена
Женщина умерла во время концерта Елены Ваенги в Твери Фото:

На концерте эстрадной певицы Елены Ваенги в Твери скончалась одна из зрительниц, сообщают telegram-каналы. По их информации, 71-летняя Тамара пришла на мероприятие вместе с подругой, внезапно женщине стало плохо и она умерла.

«… 71-летняя Тамара пришла на концерт в ДК „Пролетарка“ со своей подругой. Прямо во время концерта обеим стало плохо, и Тамара скончалась в районе девяти часов вечера», — пишет telegram-канал Shot. Подругу пенсионерки медикам удалось спасти.

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По словам свидетелей, в концертном зале было чрезвычайно душно и не хватало свежего воздуха. Кроме того, организаторы, по утверждениям присутствующих, не предоставили аптечку, необходимую для оказания помощи одной из поклонниц артистки. Сразу после инцидента Ваенга прервала концерт.

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На концерте эстрадной певицы Елены Ваенги в Твери скончалась одна из зрительниц, сообщают telegram-каналы. По их информации, 71-летняя Тамара пришла на мероприятие вместе с подругой, внезапно женщине стало плохо и она умерла. «… 71-летняя Тамара пришла на концерт в ДК „Пролетарка“ со своей подругой. Прямо во время концерта обеим стало плохо, и Тамара скончалась в районе девяти часов вечера», — пишет telegram-канал Shot. Подругу пенсионерки медикам удалось спасти. По словам свидетелей, в концертном зале было чрезвычайно душно и не хватало свежего воздуха. Кроме того, организаторы, по утверждениям присутствующих, не предоставили аптечку, необходимую для оказания помощи одной из поклонниц артистки. Сразу после инцидента Ваенга прервала концерт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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