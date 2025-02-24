В Златоусте первым вице-мэром стал эсер из Верхнего Уфалея

В Златоусте (Челябинская область) первым вице-мэром стал член партии «Справедливая Россия» из Верхнего Уфалея Олег Мусабаев. Как URA.RU сообщил собственный источник, в ведении руководителя будет экономический блок вопросов.
«Должность первого заместителя главы Златоуста занял Олег Мусабаев. В сфере ответственности руководителя будут находиться вопросы стратегического развития и инвестиций», — пояснил собеседник URA.RU.
В пресс-службе мэрии информация о назначении готовится и будет опубликована позже. Как выяснила редакция газеты «Златоустовский рабочий», Мусабаеву 59 лет. До своего прихода на должность в Златоусте он являлся председателем Совета отделения партии эсеров, местным депутатом и бизнесменом.
Блок экономических вопросов в Златоусте разделен между двумя вице-мэрами. Управление муниципальным имуществом, финансами курирует другой руководитель Артем Дьячков.
С декабря 2019 года должность занимал Андрей Сюзев, который уволился после прихода к власти нынешнего градоначальника Олега Решетникова. По сведениям URA.RU, в настоящее время Сюзев работает финансовым директором компании «Канопус». Предприятие занимается проектированием и производством электронного и электромеханического оборудования для трамваев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!