В Златоусте первым вице-мэром стал эсер из Верхнего Уфалея

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В Златоусте появился новый стратегический вице-мэр
В Златоусте появился новый стратегический вице-мэр Фото:

В Златоусте (Челябинская область) первым вице-мэром стал член партии «Справедливая Россия» из Верхнего Уфалея Олег Мусабаев. Как URA.RU сообщил собственный источник, в ведении руководителя будет экономический блок вопросов.

«Должность первого заместителя главы Златоуста занял Олег Мусабаев. В сфере ответственности руководителя будут находиться вопросы стратегического развития и инвестиций», — пояснил собеседник URA.RU.

В пресс-службе мэрии информация о назначении готовится и будет опубликована позже. Как выяснила редакция газеты «Златоустовский рабочий», Мусабаеву 59 лет. До своего прихода на должность в Златоусте он являлся председателем Совета отделения партии эсеров, местным депутатом и бизнесменом.

Блок экономических вопросов в Златоусте разделен между двумя вице-мэрами. Управление муниципальным имуществом, финансами курирует другой руководитель Артем Дьячков. 

С декабря 2019 года должность занимал Андрей Сюзев, который уволился после прихода к власти нынешнего градоначальника Олега Решетникова. По сведениям URA.RU, в настоящее время Сюзев работает финансовым директором компании «Канопус». Предприятие занимается проектированием и производством электронного и электромеханического оборудования для трамваев.

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В Златоусте (Челябинская область) первым вице-мэром стал член партии «Справедливая Россия» из Верхнего Уфалея Олег Мусабаев. Как URA.RU сообщил собственный источник, в ведении руководителя будет экономический блок вопросов. «Должность первого заместителя главы Златоуста занял Олег Мусабаев. В сфере ответственности руководителя будут находиться вопросы стратегического развития и инвестиций», — пояснил собеседник URA.RU. В пресс-службе мэрии информация о назначении готовится и будет опубликована позже. Как выяснила редакция газеты «Златоустовский рабочий», Мусабаеву 59 лет. До своего прихода на должность в Златоусте он являлся председателем Совета отделения партии эсеров, местным депутатом и бизнесменом. Блок экономических вопросов в Златоусте разделен между двумя вице-мэрами. Управление муниципальным имуществом, финансами курирует другой руководитель Артем Дьячков.  С декабря 2019 года должность занимал Андрей Сюзев, который уволился после прихода к власти нынешнего градоначальника Олега Решетникова. По сведениям URA.RU, в настоящее время Сюзев работает финансовым директором компании «Канопус». Предприятие занимается проектированием и производством электронного и электромеханического оборудования для трамваев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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