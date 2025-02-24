Челябинец за 20 рублей купил лотерейный билет и выиграл миллион

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Гослотерея принесла челябинцу миллион к празднику
Гослотерея принесла челябинцу миллион к празднику Фото:

Житель Челябинской области выиграл 1,147 млн рублей после покупки лотерейного билета за 20 рублей. Как сообщили в пресс-службе компании «Столото», такой подарок мужчина преподнес сам себе к 23 февраля.

«Челябинец принял участие в тираже лотереи „Проще, чем дважды два“. Розыгрыш состоялся 22 февраля. Победитель пока еще не обратился за призом», — отметили в «Столото».

Покупку билета мужчина сделал через мобильное приложение. По правилам лотереи, для получения суперприза требовалось необходимо угадать все числа в двух игровых полях. Числа, принесшие удачу жителю Челябинска, — 12 и 17 в первом поле, а также 4 и 18 во втором.

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Житель Челябинской области выиграл 1,147 млн рублей после покупки лотерейного билета за 20 рублей. Как сообщили в пресс-службе компании «Столото», такой подарок мужчина преподнес сам себе к 23 февраля. «Челябинец принял участие в тираже лотереи „Проще, чем дважды два“. Розыгрыш состоялся 22 февраля. Победитель пока еще не обратился за призом», — отметили в «Столото». Покупку билета мужчина сделал через мобильное приложение. По правилам лотереи, для получения суперприза требовалось необходимо угадать все числа в двух игровых полях. Числа, принесшие удачу жителю Челябинска, — 12 и 17 в первом поле, а также 4 и 18 во втором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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