Челябинец за 20 рублей купил лотерейный билет и выиграл миллион

Житель Челябинской области выиграл 1,147 млн рублей после покупки лотерейного билета за 20 рублей. Как сообщили в пресс-службе компании «Столото», такой подарок мужчина преподнес сам себе к 23 февраля.
«Челябинец принял участие в тираже лотереи „Проще, чем дважды два“. Розыгрыш состоялся 22 февраля. Победитель пока еще не обратился за призом», — отметили в «Столото».
Покупку билета мужчина сделал через мобильное приложение. По правилам лотереи, для получения суперприза требовалось необходимо угадать все числа в двух игровых полях. Числа, принесшие удачу жителю Челябинска, — 12 и 17 в первом поле, а также 4 и 18 во втором.
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