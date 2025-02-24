24 февраля 2025

Пермячка поборется за 10 млн рублей в шоу «Богатырские игры» на СТС

© Служба новостей «URA.RU»
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Перетягивание каната - одно из испытаний
Перетягивание каната - одно из испытаний Фото:

Пермячка Полина Юшкова примет участие в шоу «Богатырские игры» на телеканале СТС. Она вместе с другими претендентами будет бороться за главный приз в 10 млн рублей. Для этого ей придется проявить свою силу и ловкость, рассказали URA.RU на телеканале.

«В новом шоу участники стоят в планке на выживание, разматывают километровые клубки, устраивают бои с колотушками, крутят рыбацкую сетку весом в одну тонну, играют в богатырские салки, удерживают тяжелые бревна, толкают 115-килограммовую стену и проходят другие испытания. В итоге победителями станут всего двое — богатырь и богатырша», — сообщают на СТС.

Всего в шоу примут участие 100 человек. Вести его будут Михаил Пореченков, Дмитрий Масленников и Ника Здорик. Премьера «Богатырских игр» состоится 9 марта.

Болеть за Полину Юшкову можно 9 марта
Болеть за Полину Юшкову можно 9 марта
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Пермячка Полина Юшкова примет участие в шоу «Богатырские игры» на телеканале СТС. Она вместе с другими претендентами будет бороться за главный приз в 10 млн рублей. Для этого ей придется проявить свою силу и ловкость, рассказали URA.RU на телеканале. «В новом шоу участники стоят в планке на выживание, разматывают километровые клубки, устраивают бои с колотушками, крутят рыбацкую сетку весом в одну тонну, играют в богатырские салки, удерживают тяжелые бревна, толкают 115-килограммовую стену и проходят другие испытания. В итоге победителями станут всего двое — богатырь и богатырша», — сообщают на СТС. Всего в шоу примут участие 100 человек. Вести его будут Михаил Пореченков, Дмитрий Масленников и Ника Здорик. Премьера «Богатырских игр» состоится 9 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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