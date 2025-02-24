Пермячка поборется за 10 млн рублей в шоу «Богатырские игры» на СТС

Пермячка Полина Юшкова примет участие в шоу «Богатырские игры» на телеканале СТС. Она вместе с другими претендентами будет бороться за главный приз в 10 млн рублей. Для этого ей придется проявить свою силу и ловкость, рассказали URA.RU на телеканале.
«В новом шоу участники стоят в планке на выживание, разматывают километровые клубки, устраивают бои с колотушками, крутят рыбацкую сетку весом в одну тонну, играют в богатырские салки, удерживают тяжелые бревна, толкают 115-килограммовую стену и проходят другие испытания. В итоге победителями станут всего двое — богатырь и богатырша», — сообщают на СТС.
Всего в шоу примут участие 100 человек. Вести его будут Михаил Пореченков, Дмитрий Масленников и Ника Здорик. Премьера «Богатырских игр» состоится 9 марта.
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