Самолет в Челябинской области экстренно перенаправили на запасной аэродром

В Магнитогорске Челябинской области самолет из Санкт-Петербурга экстренно перенаправили на запасной аэродром из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
«Из-за тумана рейс Санкт-Петербург — Магнитогорск отправлен на запасной аэродром. Рейс №341 приземлился в Оренбурге», — сообщила пресс-служба аэропорта в официальном telegram-канале.
В Магнитогорск рейс должен был прилететь в 03:30. Но планируемое время вылета из Оренбурга назначено на 17:00. Обратно в Санкт-Петербург рейс должен был отправиться в 04:45, время перенесено на 18:40. Пассажирам, которые ожидают рейс в Магнитогорске, предоставлено горячее питание и размещение в гостинице.
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