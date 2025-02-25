Самолет в Челябинской области экстренно перенаправили на запасной аэродром

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Самолет направили в Оренбург из-за непогоды (архивное фото)
Самолет направили в Оренбург из-за непогоды (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске Челябинской области самолет из Санкт-Петербурга экстренно перенаправили на запасной аэродром из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«Из-за тумана рейс Санкт-Петербург — Магнитогорск отправлен на запасной аэродром. Рейс №341 приземлился в Оренбурге», — сообщила пресс-служба аэропорта в официальном telegram-канале.

В Магнитогорск рейс должен был прилететь в 03:30. Но планируемое время вылета из Оренбурга назначено на 17:00. Обратно в Санкт-Петербург рейс должен был отправиться в 04:45, время перенесено на 18:40. Пассажирам, которые ожидают рейс в Магнитогорске, предоставлено горячее питание и размещение в гостинице.

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В Магнитогорске Челябинской области самолет из Санкт-Петербурга экстренно перенаправили на запасной аэродром из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. «Из-за тумана рейс Санкт-Петербург — Магнитогорск отправлен на запасной аэродром. Рейс №341 приземлился в Оренбурге», — сообщила пресс-служба аэропорта в официальном telegram-канале. В Магнитогорск рейс должен был прилететь в 03:30. Но планируемое время вылета из Оренбурга назначено на 17:00. Обратно в Санкт-Петербург рейс должен был отправиться в 04:45, время перенесено на 18:40. Пассажирам, которые ожидают рейс в Магнитогорске, предоставлено горячее питание и размещение в гостинице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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