Самая маленькая квартира-студия в Челябинске продается в Ленинском районе

Площадь самой маленькой квартиры-студии в Челябинске составляет 12,3 квадратных метра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске самые компактные квартиры на вторичном рынке площадью 12-14 квадратных метров можно купить в среднем за миллион 480 тысяч рублей. В топ-3 вошли квартиры в Ленинском, Курчатовском и Металлургическом районах города. Самая маленькая из них площадью 12,3 квадратных метров находится в Ленинском районе и продается за миллион 499 тысяч рублей.

«На первом месте — квартира-студия площадью 12,3 квадратных метра. Данная недвижимость находится в Ленинском районе Челябинска по улице Новороссийской рядом с озером Смолино. Она продается за миллион 499 тысяч рублей», — сообщается на сайте «Avito».

Предлагается купить квартиру-студию со свежим ремонтом. В объявлении указаны такие преимущества студии, как тихий двор и спокойные соседи. Квартира расположена в пяти минутах ходьбы от остановки. Жилье продается без долгов и обременений.

Также компактная квартира-студия площадью 12,6 квадратных метров находится в Курчатовском районе на улице Островского, 7. В объявлении указано, что квартира расположена на территории с развитой инфраструктурой, где есть школы, магазины и детские сады, остановка — в шаговой доступности. Квартира с хорошим ремонтом продается за миллион 490 тысяч рублей.

На третьем месте — квартира площадью 14 квадратных метров, расположенная в Металлургическом районе Челябинска по адресу шоссе Металлургов, 57. Она продается за миллион 450 тысяч рублей. Данная недвижимость находится на втором этаже в пятиэтажном доме. В объявлении указано, что в квартире-студии сделан капремонт. В шаговой доступности расположены все важнейшие соцобъекты и остановка общественного транспорта.

Квартира-студия площадью 12,3 квадратных метра находится в Ленинском районе, она стоит миллион 499 тысяч рублей сайт «Avito»

Квартира площадью 12,6 квадратных метров на улице Островского в Курчатовском районе Челябинска продается за миллион 490 тысяч рублей сайт «Avito»

Квартира площадью 14 квадратных метров продается в Челябинске за миллион 450 тысяч рублей сайт «Avito»