24 февраля 2025

Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики

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Резолюция с антироссийской риторикой не была в повестке
Резолюция с антироссийской риторикой не была в повестке Фото:

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Украине, предложенную Соединенными Штатами, отвергнув все предложенные антироссийские нововведения. Резолюция была поддержана десятью странами, включая РФ, КНР и США, пять стран воздержались от голосования. Голосов против не было, сообщает корреспондент РИА Новости.

В тексте резолюции выражается соболезнование в связи с человеческими жертвами конфликта между Россией и Украиной. В документе подчеркивается, что одной из основных задач ООН является поддержание международного мира и безопасности, а также мирное урегулирование конфликтов. Резолюция призывает к немедленному прекращению боевых действий и настойчиво требует установления стабильного мира.

Совет Безопасности ООН принял документ в первоначальной версии, отклонив поправки, содержащие антироссийскую риторику. Предложение о голосовании по проекту резолюции было инициировано Соединенными Штатами.

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Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Украине, предложенную Соединенными Штатами, отвергнув все предложенные антироссийские нововведения. Резолюция была поддержана десятью странами, включая РФ, КНР и США, пять стран воздержались от голосования. Голосов против не было, сообщает корреспондент РИА Новости. В тексте резолюции выражается соболезнование в связи с человеческими жертвами конфликта между Россией и Украиной. В документе подчеркивается, что одной из основных задач ООН является поддержание международного мира и безопасности, а также мирное урегулирование конфликтов. Резолюция призывает к немедленному прекращению боевых действий и настойчиво требует установления стабильного мира. Совет Безопасности ООН принял документ в первоначальной версии, отклонив поправки, содержащие антироссийскую риторику. Предложение о голосовании по проекту резолюции было инициировано Соединенными Штатами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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