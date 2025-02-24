Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Украине, предложенную Соединенными Штатами, отвергнув все предложенные антироссийские нововведения. Резолюция была поддержана десятью странами, включая РФ, КНР и США, пять стран воздержались от голосования. Голосов против не было, сообщает корреспондент РИА Новости.
В тексте резолюции выражается соболезнование в связи с человеческими жертвами конфликта между Россией и Украиной. В документе подчеркивается, что одной из основных задач ООН является поддержание международного мира и безопасности, а также мирное урегулирование конфликтов. Резолюция призывает к немедленному прекращению боевых действий и настойчиво требует установления стабильного мира.
Совет Безопасности ООН принял документ в первоначальной версии, отклонив поправки, содержащие антироссийскую риторику. Предложение о голосовании по проекту резолюции было инициировано Соединенными Штатами.
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