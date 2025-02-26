Госжилинспекция поставила на контроль уборку льда с челябинских крыш и дворов

В Челябинской области сотрудники Госжилинспекции (ГЖИ) поставили на контроль уборку крыш от наледи, а также расчистку дворов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«На основе поступающих в Госжилинспекцию обращений граждан и мониторинга социальных сетей был составлен перечень многоквартирных домов, по которым совершаются контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами в виде выездного обследования», — сообщила и.о.руководителя ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» Юлия Турарова, указывает пресс-служба областного правительства.
Контроль за уборкой крыш и дворов от наледи усилен по поручению главы региона Алексея Текслера. В жилинспекции пояснили, что с вопросами по устранению льда в первую очередь нужно обращаться в управляющую компанию. Если она не реагирует, заявление примут сотрудники ГЖИ.
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