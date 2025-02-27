27 февраля 2025

В Екатеринбурге на огромном экране показали запуск ракеты с «Байконура». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ракету запускали с грузовым кораблем (архивное фото)
Ракету запускали с грузовым кораблем (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 28 февраля на большом цифровом экране транслировали запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30». Прямой эфир с космодрома «Байконур» показали на пересечении улиц Готвальда и Машинистов, рассказал URA.RU читатель.

«В 02:24 по местному времени запустили ракету с „Байконура“. Трансляцию показали возле дома по улице Готвальда, 14а», — сказал собеседник. Прямой эфир был также организован на сайте и в соцсетях «Роскосмоса».

«Прогресс МС-30» привезет 2599 килограммов груза на Международную космическую станцию, в том числе 1179 кило аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств. Помимо этого грузовой корабль доставит топливо и азот.

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В Екатеринбурге в ночь на 28 февраля на большом цифровом экране транслировали запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30». Прямой эфир с космодрома «Байконур» показали на пересечении улиц Готвальда и Машинистов, рассказал URA.RU читатель. «В 02:24 по местному времени запустили ракету с „Байконура“. Трансляцию показали возле дома по улице Готвальда, 14а», — сказал собеседник. Прямой эфир был также организован на сайте и в соцсетях «Роскосмоса». «Прогресс МС-30» привезет 2599 килограммов груза на Международную космическую станцию, в том числе 1179 кило аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств. Помимо этого грузовой корабль доставит топливо и азот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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