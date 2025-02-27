В Екатеринбурге в ночь на 28 февраля на большом цифровом экране транслировали запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30». Прямой эфир с космодрома «Байконур» показали на пересечении улиц Готвальда и Машинистов, рассказал URA.RU читатель.
«В 02:24 по местному времени запустили ракету с „Байконура“. Трансляцию показали возле дома по улице Готвальда, 14а», — сказал собеседник. Прямой эфир был также организован на сайте и в соцсетях «Роскосмоса».
«Прогресс МС-30» привезет 2599 килограммов груза на Международную космическую станцию, в том числе 1179 кило аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств. Помимо этого грузовой корабль доставит топливо и азот.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!