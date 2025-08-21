Под Екатеринбургом на полдня перекроют федеральную трассу

На 187-м километре трассы М-5 «Урал» возле Арамиля (Свердловская область) 22 августа ограничат движение. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Возле Арамиля (187-й километр М-5 „Урал“) с 09:00 до 18:00 будут вестись дорожные работы по покраске фасада путепровода. Движение в направлении Екатеринбурга по одной полосе», — пояснили там.
Дорожники призвали водителей заранее планировать маршрут с учетом затруднения движения, а также соблюдать дистанцию и скорость на трассе. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!