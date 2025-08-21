Бабушкина отчиталась контролеру из ЦИК, как депутаты стараются ради выборов

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина встретилась с замглавой ЦИК России Николаем Булаевым. Они обсудили предстоящие выборы губернатора и работу депутатов регионального парламента в этом направлении.
«Важно создать все условия для полномасштабной и полноценной реализации активного избирательного права людьми, независимо от того, где они находятся. Они — избиратели Свердловской области, даже если в это время они будут за ее пределами. В Москве, например, уральцы смогут проголосовать на 14 участках», — передает слова Булаева пресс-служба областного заксобрания.
По словам Бабушкиной, депутаты областного заксобрания активно включены в работу по информированию свердловчан. Парламентарии рассказывают избирателям о законах на выборах, ходе подготовки и их проведении, сроках и порядке голосования.
Людмила Бабушкина уточнила, что с 2003-го года в регионе действует избирательный кодекс, который регулирует порядок подготовки и проведения выборов регионального и местного уровней. За 22 года его обновляли 74 раза. В последний раз 10 июня закон утвердили с 44 поправками для удобства свердловчан на предстоящих выборах.
Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12—14 сентября. В них участвуют врио губернатора региона Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР).
