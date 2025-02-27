Начальник ПДН Екатеринбурга ушла в отставку

28 февраля 2025 в 12:48 Размер текста - 17 +

Маргарита Туголукова до УМВД работала в ОП-5 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Начальник ПДН екатеринбургского управления МВД майор Маргарита Туголукова ушла в отставку. Об этом URA.RU рассказали два источника, близких к ведомству. «Ее последний рабочий день был 26 февраля», — сказал первый собеседник агентства. По словам второго, об отставке Туголукова думала давно. Агентство обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. «Официально вся информация о кадровых перестановках будет опубликована на сайте УМВД», — сообщили в полиции. Туголукова работала инспектором ПДН в отделе полиции №5. Оттуда перешла в УМВД и возглавила отдел по делам несовершеннолетних. По словам инсайдера, Туголукова считалась одной из лучших сотрудников гарнизона, которая «всю свою жизнь посвятила работе в ПДН», и была на хорошем счету у начальства. Второй собеседник заявил, что вопросы к майору все же были: «Ее критиковали за то, как она выстроила профилактическую работу. Только с начала этого года в Екатеринбурге прогремело несколько криминальных историй с участием подростков. Преступность среди них лишь растет. Кроме того, претензии к ней были и со стороны прокуратуры». Третий источник считает обвинения в адрес полисвумен — наветами недоброжелателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник ПДН екатеринбургского управления МВД майор Маргарита Туголукова ушла в отставку. Об этом URA.RU рассказали два источника, близких к ведомству. «Ее последний рабочий день был 26 февраля», — сказал первый собеседник агентства. По словам второго, об отставке Туголукова думала давно. Агентство обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. «Официально вся информация о кадровых перестановках будет опубликована на сайте УМВД», — сообщили в полиции. Туголукова работала инспектором ПДН в отделе полиции №5. Оттуда перешла в УМВД и возглавила отдел по делам несовершеннолетних. По словам инсайдера, Туголукова считалась одной из лучших сотрудников гарнизона, которая «всю свою жизнь посвятила работе в ПДН», и была на хорошем счету у начальства. Второй собеседник заявил, что вопросы к майору все же были: «Ее критиковали за то, как она выстроила профилактическую работу. Только с начала этого года в Екатеринбурге прогремело несколько криминальных историй с участием подростков. Преступность среди них лишь растет. Кроме того, претензии к ней были и со стороны прокуратуры». Третий источник считает обвинения в адрес полисвумен — наветами недоброжелателей.