Прокуратура принудила к госпитализации четырех петербуржцев с туберкулезом

Прокуратура Петербурга активно вмешалась в ситуацию с четырьмя жителями города с туберкулезом, которые уклонялись от необходимого лечения. Об этом пишет прокуратура Санкт-Петербурга.
«Прокуратура Невского района провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан. Установлено, что 4 местным жителям поставлен диагноз, при котором показано специализированное лечение в противотурберкулезном стационаре, но данные лица отказывались от лечения», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Это создавало реальную опасность распространения инфекции среди населения.
Прокурор района обратился в суд с исками о принудительной госпитализации уклоняющихся от лечения. Суд поддержал требования прокуратуры, что позволило оперативно разрешить вопрос и направить больных в недобровольном порядке на необходимое медицинское обслуживание. На данный момент все четыре пациента находятся в противотуберкулезном диспансере, где им предоставляется все необходимое для лечения.
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