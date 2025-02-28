Суд на 11 лет отправил в колонию экс-заместителя главврача челябинской ОКБ №3

Суд в Челябинске на 11 лет отправил в колонию бывшего заместителя главного врача ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3» Алексея Неверов за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также назначен штраф в размере пяти миллионов рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Неверов с декабря 2017 года по март 2018 года получил взятку в размере 1,9 миллиона рублей на заключение контракта на замену лифта. Позднее принял работу, хотя сделанное не соответствовало условиям контакта.
С декабря 2018 года по февраль 2019 года потребовал от коммерсанта взятку в размере 3,8 миллиона рублей за принятие выполненной работы. Хотя ее итог также не соответствовал условиям контракта.
Неверову было предъявлено обвинение по части третьей статьи 30, части шестой статьи 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере), части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Преступления выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.
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