«Цвет мужества»: эксперт по деловому этикету оценила выбор галстука Трампа на переговорах с Зеленским

Президент США Дональд Трамп, надев алый галстук на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, не стал подчеркивать свое превосходство, все было в рамках делового дресс-кода. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова, также оценив выбор образов лидеров.
«Красный в психологии ассоциируется с энергией, властью, мужеством, смелостью. Но в США в деловом дресс-коде этот цвет часто используется как у мужчин, так и у женщин. Выбор цвета галстука Дональдом Трампом вполне очевиден», — пояснила Грохотова.
Эксперт напомнила, что цвет республиканцев, к которым относится Трамп, именно красный. Стоит также вспомнить красные кепки президента США со знаменитой надписью MAGA (Make America Great Again — «Вернем Америке былое величие», — прим. ред.). Поэтому и выбор образа на переговоры с Зеленским не носил для Трампа скрытого подтекста. Что касается невербальных знаков, которые могли бы подаваться президенту Украины, демонстрируя доминирующую позицию США, тут тоже вряд ли приходится об этом говорить.
«В случае Дональда Трампа никакие дополнительные сигналы были не нужны. Он —состоявшийся политик и прекрасно понимает, кто хозяин, а кто — гость во всех смыслах этого слова. Он явно обозначил позицию, у него все козыри на руках. Не стесняясь в выражениях и без вербальных признаков указал Зеленскому на дверь», — заявила Грохотова.
А вот к образу Владимира Зеленского даже у Трампа возникли вопросы. Президент США публично высмеял украинского лидера, задав ему вопрос о наличии делового костюма, в котором его не видели уже три года. С точки зрения делового этикета — это была абсолютно справедливая ремарка.
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